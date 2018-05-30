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11 подразделений МЧС тушили склад в Гродно
31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщение о возгорании на улице Лидской спасателям поступило от одного из арендаторов складов около 11часов 45 минут.
О подробностях рассказала начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС Татьяна Ескевич:
- По прибытию на место пожара спасатели обнаружили открытое горение кровли. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. Через 40 минут пожар был локализован. Сейчас здесь работают подразделения МЧС, чтобы исключить повторное возгорание. Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о возгорании на улице Лидской спасателям поступило от одного из арендаторов складов около 11часов 45 минут. О подробностях рассказала...
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