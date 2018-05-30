Фото:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рэпер Face избил блогера на почве ревности — тот в больнице РЕН ТВ сообщил продюсер блогера Даниил Комков. Фото: РЕН ТВ По его словам, Сорокин госпитализирован в травматологию как минимум на день. Предварительный...

По его словам, Сорокин госпитализирован в травматологию как минимум на день. Предварительный диагноз, который поставили врачи, - сотрясение мозга., - проинформировал Даниил Комков.Тимур Сорокин говорит, что инцидент случился на почве ревности - из-за и Марьяны Ро, которая ранее встречалась с Тимуром, а сейчас находится в отношениях с Иваном Дреминым.Источник в правоохранительных органах сообщил, что накануне рэпер Facе и его знакомый были доставлены в отделение полиции после того, как между ними произошел конфликт. Причины и обстоятельства не раскрываются.