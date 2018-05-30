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Российский рэпер Face избил блогера на почве ревности — тот в больнице
31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
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По его словам, Сорокин госпитализирован в травматологию как минимум на день. Предварительный диагноз, который поставили врачи, - сотрясение мозга. «Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить вред, причиненный здоровью. Ну а пока врачи настояли на госпитализации», - проинформировал Даниил Комков.
Тимур Сорокин говорит, что инцидент случился на почве ревности - из-за и Марьяны Ро, которая ранее встречалась с Тимуром, а сейчас находится в отношениях с Иваном Дреминым.
Источник в правоохранительных органах сообщил
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РЕН ТВ сообщил продюсер блогера Даниил Комков. Фото: РЕН ТВ По его словам, Сорокин госпитализирован в травматологию как минимум на день. Предварительный...
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