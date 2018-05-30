В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил Александр Вольфович, ранее являвшийся командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем...

Александр Вольфович, ранее являвшийся командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генштаба ВС.Андрей Жук, который занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил, стал командующим войсками Северо-западного оперативного командования.В свою очередь Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба, стал заместителем командующего войсками Западного оперативного командования ВС.Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в ВС — начальником главного управления идеологической работы Минобороны. Ранее Леонид Касинский занимал должность первого заместителя начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны — начальника управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Минобороны.По словам государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, непосредственно сами кадровые перестановки не связаны с прошедшей в Вооруженных Силах комплексной проверкой, но при подборе кандидатур на соответствующие должности учитывалось то, как офицеры показали себя в ходе данной проверки.Фото: