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Президент произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил

31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Александр Вольфович, ранее являвшийся командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генштаба ВС.



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Андрей Жук, который занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил, стал командующим войсками Северо-западного оперативного командования.

В свою очередь Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба, стал заместителем командующего войсками Западного оперативного командования ВС.

Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в ВС — начальником главного управления идеологической работы Минобороны. Ранее Леонид Касинский занимал должность первого заместителя начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны — начальника управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Минобороны.

По словам государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, непосредственно сами кадровые перестановки не связаны с прошедшей в Вооруженных Силах комплексной проверкой, но при подборе кандидатур на соответствующие должности учитывалось то, как офицеры показали себя в ходе данной проверки.

Фото: БЕЛТА
 
 
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Александр Вольфович, ранее являвшийся командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем...
 
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