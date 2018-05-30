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Биржа 31 мая: доллар подешевел, российский рубль и евро подорожали
31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Доллар, дорожавший четыре сессии подряд, обвалился сразу на 0,0102 рубля до 2,0123 BYN/USD.
Евро прибавил 0,0096 рубля до 2,3538 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля до 3,2422 BYN/100 RUB.
Таким образом, корзина валют стала тяжелее на 0,08%. На торгах днем ранее белорусский рубль
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Доллар, дорожавший четыре сессии подряд, обвалился сразу на 0,0102 рубля до 2,0123 BYN/USD. Евро прибавил 0,0096 рубля до 2,3538 BYN/EUR. Курс российского рубля вырос на 0,0091...
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