Эксперты назвали лучшие сериалы полугодия





В ТОП-сериалов попал "Рассказ служанки", действие которого разворачивается в будущем в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В мире серьезная проблема с рождаемостью: лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. В сериале рассказывается история суррогатной матери, которая вынуждена расстаться со своим ребенком.





Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снялся в новом мини-сериале "Патрик Мелроуз", который также был высоко оценен критиками и зрителями. В нем мы видим историю плейбоя, аристократа и алкоголика, и его путь к саморазрушению.





Триллер "Убивая Еву" расскажет о наемной убийце с русскими корнями и мелодичным псевдонимом Вилланель. Во время одного из заданий она сталкивается с со скромной сотрудницей спецслужб, которая отчаянно хочет изменить свою скучную жизнь.





Тяжелая жизнь афроамериканцев показана в сериале "Атланта". Сериал следует за Эрном в ходе его повседневной жизни в Атланте, штат Джорджия, как он пытается искупить свою вину в глазах своей подруги, своих родителей и двоюродного брата.

Также составители рейтинга высоко оценили ситком "Чемпионы" и документальный сериал "Дикая-дикая страна".