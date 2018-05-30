Директор белорусского ООО «Супрэмаси» Ольга Малашенко, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси), получила 6 лет общего режима.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

31 мая суд Первомайского района Минска признал виновной 28-летнюю девушку, обвиняемую в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, партнеров по бизнесу: директоров белорусского ООО «Супрэмаси» Ольгу Малашенко и российской фирмы «Солидэ» Владимира Лапотентова, обвинили по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Сотрудничество Малашенко и Лапотентова началось в 2015 году. Фирма Ольги действовала как отдел продаж: искала клиентов в Беларуси и брала с них предоплату или полную стоимость за авто, которые должен был поставить из России Владимир. Однако клиенты своих автомобилей, как и возврата денег, не дождались, поэтому обратились с заявлением в милицию. Выяснилось, что потерпевших по делу проходит более сотни. Ущерб, который причинили обвиняемые, оценивается более чем в 1 млн 300 тысяч рублей (около 650 тысяч долларов). В начале процесса обвиняемые своей вины не признали.

На первых судебных заседаниях обвиняемые Ольга и Владимир присутствовали и отвечали на вопросы вместе. Но из-за болезни Лапотентова рассмотрение уголовного дела часто переносилось, поэтому суд решил выделить его в отдельное производство.

На прениях и во время выступления с последним словом Ольга Малашенко по-прежнему не признала своей вины. Гособвинитель затребовала признать обвиняемую виновной в завладении имуществом путем обмана повторно группой лиц в особо крупном размере и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом два защитника Малашенко попросили признать их подзащитную невиновной и вынести в отношении нее оправдательный приговор.