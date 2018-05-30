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Дэйв Льюис рассказал подробности своего увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею

31.05.2018 15:56 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал корреспонденту «Прессбола» подробности своего увольнения из национальной команды в разгар чемпионата мира по хоккею.


Фото: Reuters

— Когда вы поняли, что досрочное расставание неизбежно?

— После поражения от сборной России.

— Чье это все-таки было решение — ваше или федерации?

— Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса.

— Кто именно с вами беседовал?

— Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом — жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите — спросите у людей из федерации.

— Но какой была ваша непосредственная реакция?

— Хм… Тот диалог, конечно, стал сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово «неожиданность».

— И вы сразу же отправились в аэропорт…

— Да. Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…

— Правда, что в аэропорт вы поехали на такси, а не стали дожидаться организованного сборной трансфера?

— Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал.

Ранее спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владислав Клочков рассказал свою версию увольнения главного тренера.

— После игры я решил обсудить с Дэйвом, как выходить из сложившейся ситуации, потому что было очевидно, что у команды ничего не получается. В глазах игроков не было огня. Посовещавшись, решили, что ребятам нужна встряска.

— Какой была реакция Льюиса?

— Нормальной. Он понимал ситуацию и сказал, что сделал всё возможное.

 
 
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