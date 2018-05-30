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Дэйв Льюис рассказал подробности своего увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Бывший главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал
— Когда вы поняли, что досрочное расставание неизбежно?
— После поражения от сборной России.
— Чье это все-таки было решение — ваше или федерации?
— Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса.
— Кто именно с вами беседовал?
— Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом — жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите — спросите у людей из федерации.
— Но какой была ваша непосредственная реакция?
— Хм… Тот диалог, конечно, стал сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово «неожиданность».
— И вы сразу же отправились в аэропорт…
— Да. Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…
— Правда, что в аэропорт вы поехали на такси, а не стали дожидаться организованного сборной трансфера?
— Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал.
Ранее спортивный директор Федерации хоккея Беларуси
— После игры я решил обсудить с Дэйвом, как выходить из сложившейся ситуации, потому что было очевидно, что у команды ничего не получается. В глазах игроков не было огня. Посовещавшись, решили, что ребятам нужна встряска.
— Какой была реакция Льюиса?
— Нормальной. Он понимал ситуацию и сказал, что сделал всё возможное.
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Дэйв Льюис рассказал подробности своего увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Как увольняли Дэйва Льюиса.
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