Беларусь и Иран ведут переговоры по поставкам нефти

Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Беларусь , заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.

«Переговорный процесс продолжается», – заявил посол.

По его словам, в прошлом году нефтяники двух стран провели «плодотворные переговоры» и в Беларусь было поставлено две партии иранской нефти: одна объемом 600 тысяч баррелей, вторая – 800 тысяч.

«Это было выгодно для обеих сторон», – заключил Овейси.

Тем временем министр нефти Ирана Бижан Зангане направил сегодня письмо президенту ОПЕК нефтяному министру ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи с просьбой получить право не соблюдать квоты ОПЕК в связи с санкциями Соединенных Штатов Америки.

Сейчас на рынке нет четкого понимания, насколько может снизиться нефтедобыча в Иране в случае восстановления санкций. Оценки варьируются от «небольшого влияния», предполагаемого аналитиками Barclays, до возможного ухода с рынка более 50% поставок иранской нефти, которые составляют 2,7 миллиона баррелей в сутки, по ожиданиям FGE.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе государства из сделки с Ираном по ядерной программе и начале восстановления санкций, действие которых в 2015 году приостановил его предшественник Барак Обама. Остальные участники соглашения, в том числе Германия, Великобритания и Франция, выступили за сохранение договора и осудили решение Трампа.