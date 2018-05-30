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Лукашенко изменил руководство Вооруженных сил

31.05.2018 16:04 — Разное | БДГ  
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Кадровые перестановки произвел Александр Лукашенко после совещания по итогам проверки ВС Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Первым заместителем начальника Генштаба ВС назначен Александр Вольфович (ранее – командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС.

На его место командующим войсками Северо-западного оперативного командования назначен Андрей Жук (ранее заместитель командующего войсками Западного оперативного командования ВС).

Игорь Демиденко занял должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС. Ранее он был главой информационно-аналитического управления Генерального штаба.

Помощником министра обороны по идеологической работе в ВС назначен Леонид Касинский, он же становится главой управления идеологической работы Минобороны. Раньше он занимал должность первого замначальника главного управления идеологической работы Миноороны и начальника управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Минобороны.

По словам госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася, кадровые перестановки на связаны непосредственно с проверкой в ВС, но подбор кандидатур осуществлялся с учетом действий офицеров во время ее проведения.

Напомним, в четверг прошло совещание по итогам комплексной проверки Вооруженных сил Беларуси, на котором Александр Лукашенко выразил недовольство множеством недостатков: формализмом, безалаберностью и банальной неорганизованностью.

 
 
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Кадровые перестановки произвел Александр Лукашенко после совещания по итогам проверки ВС Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
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