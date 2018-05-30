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Белорусско-немецкий саксофонист Степан Мишула с аншлагом выступил в Бресте
31.05.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Вечером классической музыки завершился концертный сезон Брестской областной филармонии.
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30 мая на сцену костела Воздвижения Святого Креста вышли выпускник Мюнхенской академии музыки Степан Мишула и камерный оркестр под управлением Вячеслава Прилепина. В рамках музыкальной программы «От барокко до современности» прозвучали произведения Вивальди, Марчелло, Шнитке, Дженкинса и Морриконе.
Степан Мишула родился в Бресте в 1980 году. Музыкальное обучение начал в шесть лет у своей мамы Ирины Мишулы по классу фортепиано. С восьми лет стал учиться играть на саксофоне у своего отца Владимира Мишулы. В 1994 году стал лауреатом Республиканского конкурса.
В 1995 году поступает в Минское музыкальное училище в класс профессора Ничкова и становится лауреатом конкурса «Музыка надежды», а также получает вторую премию на международном конкурсе в Кишинёве. В 1999 году становится студентом БГАМ (класс профессора Б.Н. Ничкова и класс В.Н. Ксендза).
В 2004 году продолжает учёбу в Консерватории имени Рихарда Штрауса (Мюнхен).
На конкурсе "Гастайг" в Мюнхене получает приз зрительских симпатий, и спустя год – третью премию.
Поступает в аспирантуру (Академия музыки, Мюнхен)
С 2007 года Степан Мишула играет в трио Sax Allemande, гастролирует в Австрии, Италии, Швейцарии, Ирландии. Также выступает сольно с Оркестром Радио и Филармонии города Баку, с Мюнхенским симфоническим оркестром.
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Вечером классической музыки завершился концертный сезон Брестской областной филармонии. 30 мая на сцену костела Воздвижения Святого Креста вышли выпускник...
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