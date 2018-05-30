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Специальная программа «Мак» пройдет на Кировщине с 1 по 15 сентября

31.05.2018 — Разное | Кировец  
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Специальная программа «Мак» пройдет на Кировщине с 1 по 15 сентября

В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, выявления лиц, занимающихся хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств, устранение причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков растительного происхождения на территории Республики Беларусь, в период с 1 июня по 15 сентября текущего года проводится специальная программа «Мак».  Об этом сообщил старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Кировского РОВД Андрей Лугин.        

Не секрет, что во всём мире с каждым годом увеличивается количество людей, страдающих наркозависимостью или, просто говоря, наркоманов. Не обошел этот общий недуг и нашу страну, и наш район. Для борьбы с распространением наркотиков законодательством Республики Беларусь предусмотрены меры административного и уголовного характера.

Статья 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гласит: «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» влечёт наложение штрафа до двадцати базовых величин (до 490 рублей). И совсем не важно, что мак или конопля сами рассеялись и выросли на Вашем участке – весь участок ваш! К тому же, незнание закона не освобождает от ответственности. Второй нюанс заключается в том, что наркоманы прекрасно знают, что искать наркосодержащие растения нужно на огородах и периодически совершают набеги для заготовок зелья на частные домовладения граждан. Во время таких набегов непоправимый вред они наносят тому, что кропотливым трудом выращивалось на ваших грядках на протяжении лета. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 года № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Данный нормативный акт предусматривает усиление ответственности за отдельные преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. По некоторым преступлениям снижен возраст привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет.

Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ наказывается  арестом или ограничением свободы на срок до 2 лет (статья 328-2 УК Республики Беларусь). Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до 25 лет (статья 328 УК Республики Беларусь). Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в целях сбыта или изготовления наркотиков наказывается лишением свободы до 15 лет (статья 328 УК Республики Беларусь).

Избежать уголовной ответственности можно лишь в случае добровольной сдачи наркотика, активной помощи при раскрытии или пресечении наркопреступления, изобличении лиц, их совершивших.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о фактах и лицах, незаконно хранящих наркотические средства, психотропные вещества, их изготавливающих, употребляющих, либо их сбывающих, а также занимающихся выращиванием наркосодержащих культур, Вы можете об этом информировать органы внутренних дел по телефонам: (802237) 24-3-02, 24-1-02, 102, (8029) 608-11-02. Анонимность сообщения и полнота проверки гарантируется.

 

 
 
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В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих...
 
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