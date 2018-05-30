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Полиция Хорватии обстреляла фургон с мигрантами: девять раненых

31.05.2018 16:57 — Разное | ОНТ  
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Хорватская полиция открыла огонь по фургону, который перевозил три десятка беженцев из Афганистана и Ирака.

Автомобиль попытался прорвать блокпост, установленный недалеко от города Задар на юго-западе страны. После тщетных попыток остановить машину стражи порядка приняли решение открыть огонь. Это спровоцировало аварию, в которой девять мигрантов (в том числе дети) получили травмы. 

Сообщается, что автомобиль прибыл на территорию Хорватии из Боснии и Герцеговины. Его водитель, который сбежал с места происшествия, также был боснийцем.


 
 
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​Хорватская полиция открыла огонь по фургону, который перевозил три десятка беженцев из Афганистана и Ирака.
 
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