В рамках республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ» представители районной молодежной организации Татьяна Хацулева и Елена Алексютович посетили воспитанников социально-педагогического центра.







Каждому ребенку были вручены игрушки и канцелярские принадлежности, собранные с помощью первичных организаций ОО «БРСМ», а также сладкие угощения. Веселыми гостями праздника стали озорные клоуны Анфиска и Клепа, которые подготовили для ребят развлекательную программу с массой подвижных конкурсов и игр.

– Основная задача данной акции заключается в оказании адресной поддержки и помощи детским социальным учреждениям. В первую очередь она нацелена на сохранение традиций милосердия и развитие волонтерства. Мы ставили перед собой цель подарить детям настоящий праздник и веру в то, что чудеса непременно случаются, — отметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.









































































Ольга ЧЕРНЯКОВА.

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