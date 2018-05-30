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День защиты детей с БРСМ

31.05.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В рамках республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ» представители районной молодежной организации Татьяна Хацулева и Елена Алексютович посетили воспитанников социально-педагогического центра.

День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ

Каждому ребенку были вручены игрушки и канцелярские принадлежности, собранные с помощью первичных организаций ОО «БРСМ», а также сладкие угощения. Веселыми гостями праздника стали озорные клоуны Анфиска и Клепа, которые подготовили для ребят развлекательную программу с массой подвижных конкурсов и игр.

– Основная задача данной акции заключается в оказании  адресной поддержки и помощи детским социальным учреждениям. В первую очередь она нацелена на сохранение традиций милосердия и развитие волонтерства. Мы ставили перед собой цель подарить детям настоящий праздник и веру в то, что чудеса непременно случаются, — отметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.

День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ
День защиты детей с БРСМ

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
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В рамках республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ» представители районной молодежной организации Татьяна Хацулева и Елена...
 
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