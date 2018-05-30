ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание

31.05.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

На базе центрального районного дома культуры прошло районное родительское собрание под названием «В центре внимания – дети!» На мероприятие были приглашены руководители, педагоги учреждений образования района, родительская общественность.

В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание

В ходе мероприятия с докладами по своим направлениям выступили начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, прокурор Буда-Кошелевского района Артем Игнатенко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Андрей Фролов, первый заместитель начальника Буда-Кошелевского РОЧС Михаил Гудков, педагог психолог Бушевского детского сада-средней школы Елена Прокопенко.

По традиции, на районном родительском собрании Елена Парфененко вручила благодарственные письма родителям учащихся, показавших в течение учебного года высокие результаты в учебе и творческой деятельности. Завершилось мероприятие небольшой концертной программой с участием воспитанников учреждений образования района.

В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание
В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание

Марина КРАСНИК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе центрального районного дома культуры прошло районное родительское собрание под названием «В центре внимания – дети!» На мероприятие были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полиция Хорватии обстреляла фургон с мигрантами: девять раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика