В г. Буда-Кошелево состоялось районное родительское собрание

На базе центрального районного дома культуры прошло районное родительское собрание под названием «В центре внимания – дети!» На мероприятие были приглашены руководители, педагоги учреждений образования района, родительская общественность.







В ходе мероприятия с докладами по своим направлениям выступили начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, прокурор Буда-Кошелевского района Артем Игнатенко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Андрей Фролов, первый заместитель начальника Буда-Кошелевского РОЧС Михаил Гудков, педагог психолог Бушевского детского сада-средней школы Елена Прокопенко.

По традиции, на районном родительском собрании Елена Парфененко вручила благодарственные письма родителям учащихся, показавших в течение учебного года высокие результаты в учебе и творческой деятельности. Завершилось мероприятие небольшой концертной программой с участием воспитанников учреждений образования района.

















































Марина КРАСНИК.

Фото автора.