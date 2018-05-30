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В школах Беларуси прозвенел последний звонок

31.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Завтра за учебники, а пока – танцевать! Для 55 тысяч выпускников Беларуси прозвучал «последний звонок». Самых лучших учеников пригласили на республиканский праздник, передает «МИР 24». 

«11 лет пролетели очень быстро, но дальше – еще лучше. Универ, поступление, взрослая жизнь», – поделился своими планами выпускник минской школы №99.

«Смешанные чувства, потому что долго были вместе, прощаться было грустно. И когда сегодня цветы дарили, то плакали все. Грустно очень было», – сказала выпускница из школы №1 города Вилейки.

Грусть попытались разогнать диджеи и артисты. На празднике звучала только самая веселая и энергичная музыка в исполнении звезд белорусской эстрады. Впрочем, уже на этой неделе у выпускников начнутся экзамены. Самым первым сдают белорусский язык, потом ребята бросятся штурмовать вузы.

По словам министра образования республики, в этом году сократили набор на юридические и экономические специальности. Зато стало больше бюджетных мест на технических, инженерных и химико-биологических направлениях. Также стране очень нужны IT-специалисты. 

Поздравление выпускникам направил и глава государства Александр Лукашенко. Он пожелал ребятам, прежде всего, состояться как личности и вписать свои достижения в историю родной Беларуси. 


 



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Самых лучших учеников пригласили на республиканский праздник.
 
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