

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

18 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специальные учения на городском районе электрических сетей в Солигорске (ГРЭС).

Для спасателей была придумана легенда, согласно которой произошло загорание трансформатора с последующей разгерметизацией маслонаполненных емкостей. Главной особенностью, и в то же время сложностью, явилось то, что большинство агрегатов и оборудования на данном объекте находится под высоким напряжением.

















Для выполнения поставленной задачи было задействовано 5 единиц техники, а также бригада скорой медицинской помощи. На 2 боевых участках трудилось 23 человека личного состава. Наряду с «тушением пожара» спасатели отрабатывали взаимодействие аварийно-спасательных подразделений с персоналом объекта, который при возникновении подобных ситуаций играет важную роль.

















После выполнения тактического замысла заместитель начальника центра оперативного управления Минской области Кисель Александр Васильевич подвел итоги учений и еще раз напомнил о необходимости постоянного совершенствования взаимодействия между организациями района с целью оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.