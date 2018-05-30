ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.

31.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

21 мая 2018 16:50 966

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

18 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специальные учения на городском районе электрических сетей в Солигорске (ГРЭС).

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.

Для спасателей была придумана легенда, согласно которой произошло загорание трансформатора с последующей разгерметизацией маслонаполненных емкостей. Главной особенностью, и в то же время сложностью, явилось то, что большинство агрегатов и оборудования на данном объекте находится под высоким напряжением.

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.

Для выполнения поставленной задачи было задействовано 5 единиц техники, а также бригада скорой медицинской помощи. На 2 боевых участках трудилось 23 человека личного состава. Наряду с «тушением пожара» спасатели отрабатывали взаимодействие аварийно-спасательных подразделений с персоналом объекта, который при возникновении подобных ситуаций играет важную роль.

Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.
Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС.

После выполнения тактического замысла заместитель начальника центра оперативного управления Минской области Кисель Александр Васильевич подвел итоги учений и еще раз напомнил о необходимости постоянного совершенствования взаимодействия между организациями района с целью оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая 2018 16:50 966 Солигорские спасатели «потушили» ГРЭС. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На 100% работа белорусов». Mapbox представила SDK для автомобильной AR-навигации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика