﻿ Жарко: занятия спортом и туризмом для людей с ограниченными возможностями становятся более доступными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жарко: занятия спортом и туризмом для людей с ограниченными возможностями становятся более доступными

31.05.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов особое внимание уделил вопросам доступа этой категории граждан на мероприятия II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Жарко: занятия спортом и туризмом для людей с ограниченными возможностями становятся более доступнымиОтдельно участники рассмотрели вопрос создания в Беларуси равных условий для участия инвалидов в физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятиях. В том числе определены дальнейшие шаги для более активного привлечения этой категории населения к подобным занятиям. Особое внимание уделено созданию условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к мероприятиям II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

Темой заседания стали актуальные вопросы выполнения Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Он рассчитан до 2025 года и является своеобразной «дорожной картой», которая позволит обеспечить максимально полную координацию и консолидацию усилий государственных органов, гражданских институтов в решении проблем инвалидов, их гармоничной интеграции в общество.

Представители общественных организаций инвалидов отметили вклад государства в решении проблем данной категории граждан и внесли предложения о совершенствовании проводимой работы.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». В его составе руководители республиканских органов государственного управления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов особое внимание уделил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эволюция комфорта: сколько, по мнению проектировщиков, нужно метров каждой семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика