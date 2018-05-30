Белорусский тренер, чья команда выбыла из российской премьер-лиги, покинул пост рулевого

Белорусский специалист Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера российского клуба «Анжи» из Махачкалы. Как сообщает официальный сайт «Анжи», 31 мая истек срок действия контракта между клубом и наставником.



Вадим Скрипченко. Фото: fc-anji.ru

Вадим Скрипченко возглавил «Анжи» в августе 2017 года. Под руководством белоруса команда провела 27 матчей, в которых одержала 6 побед, еще 6 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. По итогам сезона-2017/2018 «Анжи» покинул премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею» (0:3; 4:3).

Предыдущий клуб Вадима Скрипченко, самарские «Крылья Советов», год назад под руководством белорусского тренера также выбыл из российской премьер-лиги.