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С 4 июня – Петров пост

31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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С 4 июня – Петров пост

Петров пост начинается всегда через неделю после Дня Святой Троицы, а заканчивается 12 июля, когда отмечается день памяти святых апостолов Петра и Павла (отсюда и название поста).

Любой пост – это прежде всего время очищения души от грехов. Поэтому надо больше молиться, воздерживаться от различных увеселительных мероприятий, чаще посещать храм и обязательно исповедоваться и причаститься.

Петров пост не является строгим, в пищу можно употреблять рыбу, кроме сред и пятниц.

Полностью исключаются мясо, яйца и молочные продукты. Но надо учитывать состояние своего здоровья и не доводить себя до болезни и раздражительности. Церковь не одобряет любого рода крайности.

Касательно Петрова поста существует множество народных примет и поверий. Так, в это время нельзя ходить к парикмахеру, иначе с волосами можно состричь счастье и удачу. В последние дни поста женщины наводят порядок в доме, выносят весь мусор и хлам, а мужчины ходят на рыбалку – их ждёт удачный клёв.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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Петров пост начинается всегда через неделю после Дня Святой Троицы, а заканчивается 12 июля, когда отмечается день памяти святых апостолов Петра и Павла...
 
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