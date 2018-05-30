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Ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода в Жлобине

31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода в Жлобине

18 мая 2018 года на комиссии по безопасности дорожного движения при Жлобинском райисполкоме был рассмотрен вопрос о ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Акопова в г. Жлобине (район кафе «3 минуты» в микрорайоне 18).

Комиссией было принято решение о выносе данного вопроса на общественное обсуждение. Замечания и предложения по данному вопросу можно направить в Жлобинский райисполком по адресу: ул. Петровского, 31, каб. 19, г. Жлобин, 247210.

Контактное лицо: Каханчик Алёна Алексеевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома, тел. +8 (2334) 7-46-45, е-mail: otdel.arh@ gisp.gov.by

Райисполком

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18 мая 2018 года на комиссии по безопасности дорожного движения при Жлобинском райисполкоме был рассмотрен вопрос о ликвидации нерегулируемого...
 
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