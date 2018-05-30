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Специальная программа «Мак» на Лоевщине

31.05.2018 — Разное | Лоевский край  
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Специальная программа «Мак» на ЛоевщинеСитуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков на территории Гомельской области, остается достаточно напряженной.
Сохраняются характерные для последних лет негативные тенденции ее развития, такие, как постоянно увеличивающееся количество наркозависимых лиц и, соответственно, значительное число совершаемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Наркомания — это тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую и неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое здоровье человека, нередко заканчивающаяся преждевременной смертью. Она характеризуется жесткой зависимостью состояния человека, его физического и психического самочувствия от наркотика.
В настоящее время на учете в УЗ «Лоевская ЦРБ» состоит 6 подучетных лиц на профилактическом и диспансерном учетах. Все они — жители райцентра. Четверо из них привлечено к уголовной ответственности, один проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.
Сегодня особую обеспокоенность вызывает «омоложение» потребителей психоактивных веществ, так называемых спайсов, а также наркотического средства марихуаны. Молодежь является наиболее уязвимой группой наркопотребителей ввиду особой пагубности воздействия наркотических средств и психотропных веществ на молодой организм, подверженности влиянию компании, повышенной склонности к азартному поведению, товарищеской солидарности.
С целью недопущения распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения с 1 июня по 15 сентября текущего года на территории Лоевского района проводится специальная программа «Мак».
За время проведения аналогичных мероприятий в прошлом году выявлено 54 факта незаконного произрастания наркосодержащих растений мака и конопли, составлено 5 административных протокола по ст.16.1 КоАП Республики Беларусь, уничтожено 69 кг мака на площади 341 м кв. и 2300 кг дикорастущей конопли на 50047 м кв.
Участковыми инспекторами милиции проведено 40 профилактических бесед с отрабатываемыми лицами и населением обслуживаемых участков.
Зарегистрировано 4 преступления по статьям 328 и 332 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, составлен один административный протокол.
В проведении специальной программы «Мак» активное участие приняли военнослужащие пограничной комендатуры «Лоев» в/ч 1242.
Призываю жителей Лоевщины не оставаться равнодушными к существующей проблеме наркомании и принять активное участие в уничтожении наркосырьевой базы мака и конопли в нашем регионе.
Владимир Науменко,

старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми РОВД.

 
 
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Ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков на территории Гомельской области, остается достаточно напряженной. Сохраняются характерные для последних...
 
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