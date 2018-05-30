Легкомоторный самолёт разбился в Польше: два человека погибли

В польском местечке Бобровники (Лодзинское воеводство) потерпел крушение легкомоторный самолёт. Это происшествие стало фатальным для двух человек, находившихся на борту.

Погибшие – 43-летний пилот (он же владелец самолёта) и его 48-летний пассажир. Причиной трагедии стала техническая неисправность самолёта, а именно – оторвавшееся в воздухе крыло.



