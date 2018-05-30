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Беларуский банк запускает вокальный конкурс на Youtube. Победителю обещают 2000$

31.05.2018 17:15 — Разное | KYKY  
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Недавно мы опубликовали разговор с крупным пиарщиком о том, что минские крупные компании дико боятся креатива. Сегодня мы поняли, что есть и другие. Речь про беларуский «Альфа-Банк», который решился запустить собственное развлекательно песенное шоу на Youtube. 

Зачем банку шоу 

Потому что он может.  Запуск конкурса – продолжение идеологии банка о том, что надо быть смелее. Вы же помните ролик банка о шести беларусах, которые пошли и сделали: кто-то – имя, другие – медали, мечту, профессию? Пока что не известно, каким именно будет это шоу: площадка, состав жюри. Зато мы знаем, что получит его победитель – запись собственного клипа, ротацию трека на радио Unistar и 2000 долларов. 

Чтобы стать его участником, нужно записать видео исполнения песни в не самых комфортных условиях. Еще из известного – ведущий шоу. Им станет Андрей Бонд. Собственно, в промо-ролике Андрей демонстрирует примеры нестандартных локаций для исполнения. 

«Прошли первые съемки, меняли 18 локаций. В кадре обнаженная девушка, купание в Свислочи, самоубийца. Так что шоу – это шоу, а банк – это банк. Мы ищем человека, который потянет хороший трек, заставит музыкальную тусовку страны говорить о себе и, главное, слушать. Если кто-то ждал стартового трамплина-пинка для начала музыкальной карьеры, то это тот самый момент», – рассказывают в «Альфа Банк». 


И еще немного подробностей: каждую неделю на канале InSync TV будут выходить выпуски шоу Стать участником можно до 10 июня. Как? Записываете видео и публикуете его в своих социальных сетях с хештегом #альфакастингсмелее. Больше подробностей можно узнать здесь

 
 
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Недавно мы опубликовали разговор с крупным пиарщиком о том, что минские крупные компании дико боятся креатива. Сегодня мы поняли, что есть и другие. Речь...
 
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