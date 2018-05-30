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Белорус Вадим Скрипченко ушёл с поста главного тренера «Анжи»

31.05.2018 17:20 — Разное | ОНТ  
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Пока весь мир обсуждает расставание Зинедина Зидана с мадридским «Реалом», из Дагестана пришла новость о ещё одной тренерской отставке. И она имеет отношение к Беларуси.

Сотрудничество с ФК «Анжи» из Махачкалы завершил наш специалист Вадим Скрипченко. Он встал у руля команды в августе 2017 года, однако сезон в российской Премьер-лиге для него и его подопечных не задался. 

«Анжи» покинул элитный дивизион, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею», а Скрипченко стал автором сомнительного достижения: он вылетел из Премьер-лиги два года подряд с разными клубами (в сезоне 2016/2017 это случилось с «Уралом»).

 
Теги: Новости
 
 
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​Пока весь мир обсуждает расставание Зинедина Зидана с мадридским «Реалом», из Дагестана пришла новость о ещё одной тренерской отставке, которая имеет отношение...
 
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