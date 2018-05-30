Белорус Вадим Скрипченко ушёл с поста главного тренера «Анжи»

Пока весь мир обсуждает расставание Зинедина Зидана с мадридским «Реалом», из Дагестана пришла новость о ещё одной тренерской отставке. И она имеет отношение к Беларуси.

Сотрудничество с ФК «Анжи» из Махачкалы завершил наш специалист Вадим Скрипченко. Он встал у руля команды в августе 2017 года, однако сезон в российской Премьер-лиге для него и его подопечных не задался.

«Анжи» покинул элитный дивизион, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею», а Скрипченко стал автором сомнительного достижения: он вылетел из Премьер-лиги два года подряд с разными клубами (в сезоне 2016/2017 это случилось с «Уралом»).