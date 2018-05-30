Счастливый сын

– Я строитель, знаю, где и как положить балку, чтобы дом стоял как можно дольше. Вы же окончили педагогический вуз, также должны знать свое дело, – обратился к учителю озадаченный отец. – Что надо делать для того, чтобы из такого неорганизованного мальчика, как мой Петя, вырастить хорошего человека?!

Думается, вопрос, конечно, непростой, невозможно для всех дать одинаковые рекомендации воспитания. Ведь врач при одних и тех же признаках болезни выписывает разные лекарства, учитывая индивидуальные особенности больного. И в педагогике каждый метод нужно применять с учетом возраста, психических и физических особенностей ребенка. Кроме всего прочего, нужно очень хорошо знать того, кого воспитываешь, пользоваться у него авторитетом. Но о чем может идти речь, если уже с малого возраста ребенок не считается с мнением учителей, а тем более родителей? Чем же помочь?! Во-первых, беречь свой авторитет. Потерять его легко, а восстановить трудно, а иногда и невозможно. Бывалые педагоги советуют воспитывать с раннего детства уважение и любовь к людям, а главное, быть самим тому примером. Уделять ребенку больше внимания, особенно когда он сам этого хочет. Ведь авторитет угрозами и силой не завоюешь. А.С. Макаренко, советский писатель и педагог, писал: «Корни родительского авторитета находятся всегда в одном месте: в поведении родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь: работу, мысли, привычки, чувства, стремления».

В тему этих строк мой хороший приятель рассказал такую историю. Когда на школьном вечере выпускникам вручали аттестаты зрелости, на сцене стоял худенький, стройный паренек, костюм его был отутюжен, но явно мал. Парню вручали золотую медаль, зал бурно аплодировал, а юноша бегло кого-то искал глазами. Остановив свой взгляд на женщине, скромно прошептал: «Мама, подойди сюда». На сцену поднялась невысокая, простая смущенная женщина. Осторожно открыв коробочку, она внимательно посмотрела на медаль, а потом со слезами наглазах поцеловала сына. Зал взорвался аплодисментами, а учитель математики напоследок сказал: «Мы даем путевку во взрослую жизнь настоящему человеку и за это благодарим его мать, которая вырастила такого замечательного сына».

Жизнь семьи этого парня была нелегкой. Очень рано из жизни ушел отец, на руках у матери осталось четверо детей. Женщина поседела от горя, но держалась стойко – надо было растить детей, старшему тогда было всего 12 лет. Все тяготы жизни юный Володя разделил вместе с ней. Пока мама работала на заводе в две смены, сын вел хозяйство, малышей отводил в детский сад и ясли. Когда он учил уроки – никто не знал. В доме было тесно, но всегда чисто и аккуратно. За семью переживали все. Когда малыши болели – Володя оставался дома, его дружно поддерживали учителя и одноклассники. Семья еще и находила время для того, чтобы помочь одинокой старенькой соседке. В праздники детишки разносили поздравительные открытки и приглашали в гости отведать маминого пирога.

Это действительно пример того, как нужно относится к людям в любых жизненных ситуациях. Мать на сцене оказалась заслуженно. Да, у нее не было времени на то, чтобы помочь сыну в решении задач, однако своей требовательностью и в то же время трепетной любовью она научила его добросовестно и честно трудиться, уважать и любить, не увиливать, не бояться трудностей, быть справедливым.

– Счастливая мать, такого сына имеешь, – сказал кто-то в зале.

На что последовал скорый ответ учителя:

– Нет, это счастливый сын, что у него такая мама.

Иван Базаревский.