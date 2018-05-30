С 15 по 19 мая в Березовском районе проходил Международный кубок озера Новое по карпфишингу

Организатор турнира – житель г. Березы Андрей Яцушкевич. В соревнованиях приняли участие девять команд: одна из Израиля, две из Латвии, одна российская (Смоленск) и пять белорусских.

Карпфишинг предполагает ловлю в режиме нон-стоп, три раза в сутки судьи проводят взвешивание уловов, после чего рыба выпускается в водоем. В итоге за четверо суток участники суммарно выловили 641,357 кг карпа и амура.

Победила команда «Союз – Карп 67» из г. Смоленска с результатом 132,075 кг (18 рыб), второе место у «Carpfisherman» из Гродно – 129,332 кг (22 рыбы), третью строчку занял «Динамит» из г. Гродно – 111,625 кг (16 рыб).

Единственная березовская команда «Bereza Carp» взяла четвертое место – результат 102,975 кг (16 рыб). Как видим, нашим землякам немного не хватило до призовой тройки. В составе команды Андрей Яцушкевич, Владимир Юдчиц и Сергей Губанюк. На чемпионате Восточной Европы по карпфишингу (29 апреля – 5 мая, Украина) «Bereza Carp» заняла третье место. Занявшие первое место поймали 18 рыб, второе – 22, третье и четвертое – по 16. Всего 99 рыб.

В процессе рыбалки многие участники охотно соглашались пообщаться. Например, команда «Boilie lab 2» из Риги в составе Айнарса Баронса и Юрия Олехно. «Это наши первые соревнования после зимы, – рассказывает Айнарс. – Первое время карп не брал, только амур. Да и вообще начало как-то не заладилось. Тогда мы поменяли тактику, и появился результат – три рыбы за ночь. Вообще, многое зависит от жеребьевки, ветра, прикормки. У каждого рыбака свои секреты. Сам я увлекаюсь карпфишингом уже около 14 лет. Кроме интереса, такие чемпионаты – это еще и хороший адреналин!»

Израильская команда «Parparon Team», в состав которой входили Роман Полушкт, Равив Ариель и Александр Юкилис, была заметна уже издали – по поднятому бело-синему флагу. Наши гости из Ближнего Востока решили попробовать свои силы на оз. Новое уже во второй раз. Судя по тому, что «Parparon Team» представляли Израиль на чемпионате мира, команда эта сильная и опытная. «Победа примерно на 50% зависит от мастерства и на 50% – от удачи», – рассуждал Роман, не скрывая амбиций. Тем не менее удачи израильтянам, по-видимому, и не хватило, итог – лишь седьмое место.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и призами от спонсоров, а все участники получили новый опыт и новые впечатления.

На фото: победители турнира – команда «Союз – Карп 67» из г. Смоленска в составе Николая Якубинского, Максима Глушакова и Леонида Коновалова – уже в пятый раз участвовали в соревнованиях на оз. Новое.

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