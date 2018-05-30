Есть мнение, или Еще раз о школьном питании и выпускных вечерах

Несколько недель назад теперь уже первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Легкий на заседании рабочей группы по доработке проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» высказал мнение о размещении разных точек зрения в СМИ.

«Что касается разных точек зрения в средствах массовой информации, они должны быть, но это вопрос не законодательства, а редакционной политики. Как журналист, я понимаю, что только дискуссия может поднять доверие к тому или иному СМИ», – отметил Павел Николаевич Легкий.

Именно это мы и задумывали год назад при создании проекта «Лицом к лицу». И нам очень приятно, что два его последних выпуска, в которых поднимались темы питания в учреждениях образования и выпускных вечеров, нашли отзывы у читателей. Мы не со всем согласны, но предоставляем право читателям высказать свое мнение по поводу прочитанного.

А может, это дети швыряются порциями?..

После выхода материала о школьном питании в проекте «Лицом к лицу» отдел образования, спорта и туризма Березовского райисполкома провел семинар-практикум с участием поваров учреждений образования и всех ответственных за это направление специалистов. Об этом рассказала инженер-технолог по питанию Ольга КАРПОВА:

– Работникам пищеблоков обидно за предъявленные родителями претензии, которые были опубликованы в газете. Многие повара работают с душой, с чувством, как они сами выражаются, – несмотря на низкую зарплату и непростые условия труда. В ответ на родительские жалобы о том, что в столовой швыряют порции, школы предлагают прийти и посмотреть, как делают это некоторые дети, даже не прикасаясь к еде, но утверждая, что невкусно. В первую очередь это позволяют себе ребята, «воспитанные» на фастфуде. А в то же время весь мир трубит о вредности блюд быстрого приготовления и ратует за здоровое питание. Так вот, школьные столовые именно за здоровье! Нет жареного – так эндокринологи категорически против! И против большого количества сладкого, жирного, острого! Наше питание строго рассчитано по белкам, жирам, углеводам, сбалансированное и полезное! Почему-то больничную еду все воспринимают без притязаний – как диетическую, но школьную, видимо, некоторые хотят превратить в ресторанную. К слову, в столовых больше не будет глазированных сырков и других не рекомендуемых Министерством здравоохранения продуктов, которые любят многие дети. Зато круглогодично во всех учреждениях общего среднего образования проводится «С»-витаминизация.

Мамы рассказывают, что собирают детям контейнеры с едой вместо школьного обеда? Массовых случаев не замечено, но единичные действительно есть. Например, девочка, которая, наверное, сидит на диете, принесла с собой баночку салата из супермаркета. Но чемможет быть магазинный салат лучше свежеприготовленного в школе?.. Скорее, наоборот.

Отдел образования, спорта и туризма постоянно проводит среди детей и их родителей анкетирование по поводу качества школьного питания. Можно ознакомиться с результатами – недовольных практически нет. Лично я, как мама, систематически расспрашиваю свою дочь, нравятся ли ей обеды, и, как специалист, интересуюсь у других родителей, что говорят по этому поводу их дети, в результате прихожу к выводу, что особых нареканий нет. При этом, конечно, учитываю их пожелания и замечания.

В сентябре – октябре пройдет семинар-практикум по школьному питанию. Вернее, это будет смотр, включающий конкурс по оформлению интерьера столовых, мастер-классы, дегустацию школьных блюд и другое. Родители могут лично попробовать, чем кормят их детей, и я уверена, что не разочаруются.

В текущем учебном году вопросы организации питания неоднократно рассматривались на заседаниях райисполкома, советах отдела образования, спорта и туризма, различного рода совещаниях совместно с представителями санитарной службы. Проведены методические учебы с руководителями учреждений образования, работниками пищеблоков.

В феврале четверо работников столовых городских школ получили сертификаты об участии в информационном консультировании по теме «Современные подходы к организации питания детей в учреждениях образования. Организация производственного контроля». Девять работников столовых, не имеющих квалификационного разряда, проходят обучение в Белоозерском профессионально-техническом колледже электротехники по специальности «повар 3-го разряда».

В дальнейшем проведение системного обучения кадров, в том числе на рабочих местах, будет продолжено. (Сама Ольга Антоновна недавно также прошла обучение на курсах «Организация питания в учреждениях образования» в академии последипломного образования в Минске – Ред.).

В отделе разработан алгоритм контроля за закупкой и поставкой продуктов питания. Систематически ведется проверка требований по нормам списания и выходу порций.

Все учреждения образования обеспечены нормативно-технологической документацией. Для составления и сопровождения ежедневных меню, учета расхода и остатков пищевых продуктов, выполнения норм питания и своевременной их корректировки с 2016 года во всех дошкольных учреждениях установлена программа «Питание», а с 1 сентября 2018 года она появится во всех городских школах и СШ д. Здитово. Для создания сбалансированного меню в соответствии с нормами питания и химическим составом в этом месяце непосредственно в отделе установлена программа «Оптимальное перспективное меню».

Ежегодно Березовский РЦГиЭ ведет лабораторные исследования рационов питания на полноту вложения и калорийность. С начала года отрицательных проб не выявлено.

В учреждениях образования совместно со специалистами РЦГиЭ в течение года проводится консультативно-образовательная акция для учащихся и родителей «Школьное питание – здоровое и рациональное».

По сравнению с предыдущими годами вопросам организации питания учащихся уделяется более пристальное внимание.

Подготовила Нина КРУКОВИЧ.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

…Не хватает благородных порывов души

Обычная бабушка обычной выпускницы (так она написала в письме), прочитав «Дорогой наш выпускной», поделилась мыслями о важном для выпускников событии.

Наша читательница вскользь упоминает и сравнивает зарплаты обычных тружеников и директорские, мам-лидеров, которые диктуют условия выпускной «феерии», и обычных выпускниц, которым хочется быть стильными, но нет денег у родителей на нарядные, шикарные костюмы и на ежемесячные взносы. Вот некоторые выдержки переживаний за нынешнее поколение молодежи и их родителей.

«…Чего греха таить: для многих родителей и их детей выпускной вечер – своеобразная «ярмарка тщеславия». Кто кого превзойдет в нарядах (боюсь писать грубое слово «переплюнет», но оно больше соответствует ситуации)».

«Ни за что не поверю, что скромно одетая девочка будет комфортно чувствовать себярядом со стильной выпускницей. Уже на выпускном мы, родители, стараемся подчеркнуть «тряпичное» превосходство одних над другими.

Конечно, это так здорово: шары, салют, видеооператор, оплаченный ведущий и прочие атрибуты роскошного праздника – красиво, запоминающе! А вот уже два года подряд в некоторых школах России, в том числе и в Москве, деньги, которые должны пойти на банкеты и прочие удовольствия, выпускники перечисляют в детские онкобольницы. Думаю, такой выпускной запомнится на всю жизнь. И когда через много лет спросят у ребят о прощальном школьном вечере, то они с гордостью смогут сказать не о шарах и фейерверках, не о стильных платьях и костюмах, а о том, что они вошли во взрослую жизнь, совершив благое дело. Возможно, их «выпускной» взнос продлит кому-то жизнь, поможет стать на ноги.

Мы почему-то говорим о внешних атрибутах праздника, забывая о том, что нашей молодежи не хватает благородных порывов души».

Честно говоря, со многим написанным нельзя не согласиться, разве что с «ярмаркой тщеславия». Родители хотят, чтобы дети были красивыми и запоминающимися, и не потому, что стремятся быть круче других, просто такая сильная любовь. Это родительская любовь, пусть в чем-то и слепая. А видео, фейерверки, подарки и т. д.– дань моде нынешнего времени, выпускного лета XXI века. Но дай-то Бог, чтобы когда-нибудь было так, как написала обычная бабушка обычной выпускницы, и деньги перечислялись в детские больницы. Это в одинаковой степени зависит и от нас, родителей, и от детей.

Геннадий КУРИЛОВИЧ.