Последний звонок прозвучал в школах Волковыщины





30 мая в школах Волковыщины прошло торжественное мероприятие «Последний звонок».

Школьные парты в этом году покинули 399 выпускников, в минувшем – 443, и 716 учащихся IX классов Волковысского района. 41 из них претендует на золотую медаль, трое на серебряную.

Начались каникулы, для выпускных классов началась пора экзаменов и поступлений в учебные заведения. До сентября месяца учителя тоже вздохнут спокойно. Поздравляем учеников и учителей с окончанием учебного года!

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня 2018 г.

Выпускные экзамены в письменной форме по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования пройдут по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык» и «Математика» в следующие сроки: 2, 5 и 7 июня 2018 г. (в соответствии с расписаниями выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования).

Выпускные экзамены в письменной форме по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования пройдут по учебным предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащихся), «Математика» в следующие сроки: 1, 4 и 6 июня 2018 г. (в соответствии с расписаниями выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования). Кроме того, 11-классникам предстоит сдать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

Фото с торжественной линейки в гимназии № 2 г. Волковыска.































