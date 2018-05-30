"На погоду реагирует чуть ли не каждый третий". Врачи о том, что делать с метеозависимостью

От погоды последнее время можно ожидать чего угодно. Врачи рекомендуют метеочувствительным быть настороже. Почему метеозависимость нельзя считать универсальной «отмазкой» для лентяев, много ли белорусов болезненно реагируют на климатические капризам и реально ли стать к ним более устойчивым — GO.TUT.BY помогли разобраться кардиолог, психиатр и физиолог.

«Любые внешние изменения для организма — стресс, но в норме они не должны ощущаться»



Ирина Патеюк, кандидат медицинских наук. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Начнем с того, что метеочувствительность и метеозависимость — не болезнь.

— Такого диагноза в Международной классификации болезней нет, — констатирует доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ Ирина Патеюк.

Метеозависимость стоит расценивать как патологическую реакцию организма в ответ на изменение погоды. С таким явлением часто сталкиваются специалисты скорой, приемных отделений стационаров, терапевты и кардиологи.

— Не только на климатические, но и на любые внешние изменения организм реагирует стрессом. И это абсолютно нормально, — говорит специалист. — Но организм так устроен, что к воздействию извне быстро приспосабливается, и эти процессы в норме человек ощущать не должен. Если самочувствие ухудшается — значит, произошел срыв адаптации.

Развитию патологической реакции на изменения погоды могут поспособствовать погрешности в состоянии здоровья. Как правило, «отзываются» на изменение метеоусловий люди, которые недавно перенесли операцию или любую инфекцию. И, конечно же, — те, кто страдает хроническими заболеваниями. Самые уязвимые — сердечники и гипертоники, а также люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (болезнями суставов, артрозами, застарелыми недугами позвоночника). Поскольку с возрастом хронических недугов все больше, пожилые люди и вовсе становятся «барометрами».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Выходит, что повышенная чувствительность к изменениям погоды — «прерогатива» людей с серьезными диагнозами?

Ирина Патеюк считает, что нет. На резкие изменения метеоусловий может среагировать и здоровый человек, который переживает психоэмоциональный стресс или устал от напряженной умственной работы. Отсюда — сонливость к дождю и жалобы на слабость, если резко похолодало.

«Гипертоники чувствуют скачки атмосферного давления, люди с патологией дыхания — изменения влажности»

От того, каким заболеванием человек страдает, зависит и то, на какие именно параметры он «отзовется» — изменение атмосферного давления, влажности или температуры.

Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, чрезмерно чуткие к перепадам атмосферного давления и к изменениям геомагнитных полей (магнитные бури).

— Дело в том, что на изменение атмосферного давления реагирует в первую очередь нервная и эндокринная система, а они обе «ответственные» за регуляцию тонуса сосудов, — объясняет Ирина Патеюк. — В норме сосуды быстро перестраиваются в ответ на изменение внешних условий, но когда они, допустим, поражены атеросклерозом, возникает сбой. Скачет давление, появляется одышка, слабость, головокружение, может сорваться сердечный ритм.

Люди с патологией органов дыхания, как правило, реагируют на изменения влажности. Слишком сухой воздух (ниже 40%), насыщенный пылью, высушивает слизистую оболочку дыхательных путей, она плохо задерживает вредные микроорганизмы, позволяя им проникнуть в бронхи и легкие, и в ответ — защитная реакция — начинается выделение слизи. Слишком высокая влажность (свыше 80%) в жару может спровоцировать отек дыхательных путей: проходимость их уменьшается, в результате человек недополучает кислорода — возникает одышка.

«На капризы погоды реагирует чуть ли не каждый третий белорус»

Чем более резкие колебания ночной и дневной температур, атмосферного давления, влажности, тем больше людей это ощутят это собственным организмом, уверена Ирина Патеюк. По данным международных исследований, почти каждый третий житель средних широт, к которым относятся и наши соотечественники, метеозависим.

Клинические наблюдения в Беларуси показывают: в те дни, когда происходят значимые изменения геомагнитного поля или значительные скачки атмосферного давления, вызовов скорой помощи по поводу нарушений сердечного ритма становится больше на 10−30%. Пациенты попадают в стационар с гипертоническим кризом, инфарктом миокарда, нарушением мозгового кровообращения.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Связь числа обострений и осложнений болезни при капризах погоды подтверждает и клиническая практика Ирины Патеюк:

— Часто бывает, в один день пациенты-хроники, которые наблюдаются на протяжении 5−10 лет, будто сговорившись, начинают звонить или срочно просятся на прием: «взлетело» давление, усилилась одышка… Как правило, причину они все как один усматривают в том, что «лекарство перестало действовать», «не очень хороший препарат купил», а завтра оказывается, что резко похолодало. Прежде чем стали видимыми изменения в виде дождя, снега или резкой жары, в атмосфере меняется давление, и кардиологические больные это сразу улавливают.

Кардиолог предупреждает, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями геомагнитная буря или скачок атмосферного давления может закончиться фатально:

— Распространенная ошибка пациентов — чувствуя себя относительно неплохо продолжительное время, они прекращают пить препараты или самовольно снижают дозу, например, вместо таблетки начинают принимают по полтаблетки. Медикаментозная защита сердечно-сосудистой системы ослаблена — и резкое изменение атмосферного давления или жара под сорок на протяжении недели срабатывает как пусковой механизм для возникновения осложнений.

Чтобы изменение погоды не стало ударом под дых, специалист советует следить за прогнозом синоптиков и в неблагоприятный период по возможности снизить нагрузки, обязательно хорошо высыпаться и не пропускать плановые посещения специалиста для корректировки индивидуальной терапии.

«Жара может приводить к появлению суицидальных мыслей»



Алексей Крот, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ Алексей Крот констатирует, что изменение условий у метеозависимых людей отражается на психоэмоциональном фоне.

Естественное следствие высокой температуры воздуха или перепада атмосферного давления — угнетение функций центральной нервной системы. Человек подавлен, вялый, сонливый, заторможенный, раздражается по любому поводу, плохо соображает и менее продуктивно работает. У склонных к депрессиям жара может даже спровоцировать мысли о суициде. Обостренной реакция на жаркую погоду может быть у тех, кто живет в условиях, нарушающих циркадные биоритмы и не позволяющих полноценно отдыхать. Например, напряженно работает в ночную смену.

Некоторые метеозависимые, чувствуя себя неважно, отчаянно пытаются взбодриться с помощью напитков-энергетиков или стимуляторов. Но пятая чашка кофе, ледяной душ или десять отжиманий от пола, как правило, спасают в лучшем случае на час-полтора, а потом дают обратный эффект — вялость и разбитость усугубляются.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— В состоянии угнетения нервной системы лучше отказаться от интенсивных физических нагрузок и психостимуляторов, — говорит специалист. — Лучше предпочесть обычную прогулку в сквере или парке, упражнения на расслабление, а еще лучше — посвящать этому немного времени регулярно. Поскольку перенапряжение центральной нервной системы вызывает и интенсивная информационная нагрузка, минимизируйте использование мобильных телефонов, планшетов и компьютеров, поменьше смотрите телевизор и не зависайте в соцсетях.

Алексей Крот обращает внимание, что далеко не всякое изменение погоды отражается на самочувствии. Играют роль либо резкие колебания, либо чрезвычайные по интенсивности параметры. Речь идет об увеличении атмосферного давления на 8 и более мм рт. ст., изменении температуры воздуха на 7−10 градусов, скорости ветра — на 5 м в секунду, повышении влажности свыше 80%.

«О любых резких переменах образа жизни метеочувствительным людям нужно забыть»

Франтишек Висмонт, врач-физиолог, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Тот, кто ищет эффективных средств борьбы с метеозависимостью, скорее всего, будет разочарован. Профессор Франтишек Висмонт считает, что влиять на метеочувствительность чрезвычайно сложно.

— Дело в том, что метеочувствительность определяется таким показателем, как реактивность организма, — объясняет он. — Чем более бурно он реагирует в ответ на внешние раздражители, к которым можно отнести перепады температур или скачок атмосферного давления, тем менее он устойчив. А реактивность зависит от множества факторов — пола, возраста, наследственности, типа высшей нервной деятельности, конституции, сезонности, функционального состояния органов и систем и др. И чтобы дать рекомендации, надо тщательно изучить все эти параметры у конкретного человека.

Холерики, например, более чувствительные к переменам погоды, чем флегматики, поскольку для первых характерна выраженная реакция на внешние раздражители. Но молодой холерик может оказаться менее метеозависимым, чем пожилой флегматик. Высокие люди худощавого телосложения более уязвимы по отношению к капризам погоды, чем плотные и коренастые. Но если астеник занят физическим трудом, а гиперстеник — умственным, все может быть наоборот.

Тем не менее, тренировать устойчивость организма к внешним воздействиям можно и нужно, считает профессор. Методы не новы — закаливание, контрастный душ, баня и сауна, прогулки на свежем воздухе в любую погоду, утренняя зарядка и другие виды умеренной физической активности.

— Смена ситуации, контрасты работают как тренинг адаптационных механизмов, — говорит специалист. — Но при одном важном условии — нагрузки надо строго дозировать и наращивать постепенно. Ведь любая адаптация происходит за счет резервных сил организма, а у метеозависимых людей они и без того истощены.

Так что любая резкая смена образа жизни метеочувствительным только во вред. Им противопоказаны жесткие диеты, путешествия в страны с экзотическим климатом. Иначе метеозависимость может поспособствовать возникновению заболеваний.