Внедорожный автопилот: Land Rover работает над технологией автономного вождения для бездорожья

Проект Cortex, к реализации которого приступила британская Jaguar Land Rover, подразумевает использование беспилотных автомобилей на бездорожье.



Фото: Land Rover

Разработчики обещают «абсолютную проходимость в грязи, под дождем, на льду, на снегу или в тумане». Проект, инвестиции в который составляют около 5 миллионов долларов, реализуется совместно с Бирмингемским университетом, у специалистов которого имеется значительный опыт исследований в сфере автономных технологий.

В рамках проекта разрабатывается 5D-технология, сочетающая звуковые сигналы, видеосистему, радиолокационные устройства, датчики распознавания света и расстояния, которые будут анализировать данные окружающей среды в режиме реального времени. Доступ к этой информации поможет автомобилю лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Использование алгоритмов машинного обучения позволит беспилотному автомобилю выполнять сложные задачи, в том числе справляться с самыми тяжелыми дорожными и погодными условиями.

О сроках внедрения «внедорожной» системы автономного управления на серийных моделях Jaguar и Land Rover пока ничего неизвестно.