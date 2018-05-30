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Внедорожный автопилот: Land Rover работает над технологией автономного вождения для бездорожья

31.05.2018 17:13 — Разное | Tut.by  
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Проект Cortex, к реализации которого приступила британская Jaguar Land Rover, подразумевает использование беспилотных автомобилей на бездорожье.


Фото: Land Rover

Разработчики обещают «абсолютную проходимость в грязи, под дождем, на льду, на снегу или в тумане». Проект, инвестиции в который составляют около 5 миллионов долларов, реализуется совместно с Бирмингемским университетом, у специалистов которого имеется значительный опыт исследований в сфере автономных технологий.

В рамках проекта разрабатывается 5D-технология, сочетающая звуковые сигналы, видеосистему, радиолокационные устройства, датчики распознавания света и расстояния, которые будут анализировать данные окружающей среды в режиме реального времени. Доступ к этой информации поможет автомобилю лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Использование алгоритмов машинного обучения позволит беспилотному автомобилю выполнять сложные задачи, в том числе справляться с самыми тяжелыми дорожными и погодными условиями.

О сроках внедрения «внедорожной» системы автономного управления на серийных моделях Jaguar и Land Rover пока ничего неизвестно.

 
 
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Jaguar Land Rover хочет научить свои внедорожники ездить по пересеченной местности без участия водителя.
 
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