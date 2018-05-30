Эволюция комфорта: сколько, по мнению проектировщиков, нужно метров каждой семье

В жилищном строительстве акцент будет сделан на создании комфортной среды, заявил первый замминистра архитектуры и строительства Александр Кручанов. «С каждым годом повышается и качество жилья для нуждающихся, касается это, например, планировки таких квартир», — цитирует Кручанова БЕЛТА. А мы решили вспомнить, как менялось отношение к комфорту наших сограждан на картинках планировок.

Хрущевка: микроплощадь, минимебель





Так видели комфортное место обитания для семьи из четырех советских граждан в 60-е. 43 метра, меньше 11 «квадратов» на человека. Совместный санузел, пятиметровая кухня, где семья не сможет разместится для обеда, раздельные кровати для супругов, каждая кроватка шириной 70 сантиметров. Кровати детей за шторкой в углу, в проходном помещении. И стол в гостиной — для приема гостей. В кухнях не было места для полноценного холодильника — да и холодильники еще не были полноценными.

В квартирах не существовало мест для хранения лыж и санок. Для этого у кого-то был подвал, у кого-то — сарай во дворе.

Первые девятиэтажки — 50 метров как роскошь

Жить становилось лучше, жить становилось веселей. В домах 1968−1976 года постройки кухня уже — 7 метров.





Появились даже квадратные спальни, в которых помещалась двухспальная кровать. Ну или две детские, если родители жили в гостиной-пенале. Унитаз получил отдельное помещение. Прямо рядом с кухней. Балконы стали нормой.



Фото сайта: огокак!

Позже кухни увеличились до 8,3 квадратных метров. У людей появились вещи, их надо было хранить, и в жилье стали делать встроенные шкафы и антресоли.



Фото: 22−91.ru

Но в кухнях обедать по-прежнему неуютно. Стол можно разместить только так, что часть обедающих смотрит в стену. И потолки по-прежнему — 2,5 метра. И лоджии узкие — их неудобно использовать под что-то, кроме сушки белья.

Современная панель: мало отличий, но уже лучше

Двушки в современных домах типовых потребительских качеств уже приблизились к 60 «квадратам», встречаются даже 65-метровые. Кухни в современном типовом жилье стали просторней — доросли до 9,5−11 квадратных метров. Теперь семья может в такой кухне и обедать в полном составе.









От близости туалета к обеденному столу проектировщики кардинально не отказываются — по-прежнему верят, что хозяйка не должна носить скисший борщ через всю квартиру.

Лоджии нынче стеклят, и сами они в некоторых проектах стали более просторными. Потолки в части серий — 2,75 метров. В некоторых квартирах уже есть место для гардеробного шкафа, а в ванные можно поставить стиральную машину. Жилье стало комфортней. Но очевидно это не предел.

Как выглядит идеальная квартира для семьи с двумя детьми?





Она должна быть еще просторней. Норматив при строительстве для многодетных — 20 метров на человека. Чем семья с двумя детьми хуже? Ей для настоящего комфорта нужно 80 «квадратов».

Другие параметры требует современность: кухня должна быть и гостиной, — для этого нужно хотя бы 15, а лучше 20 квадратных метров. В современной квартире должна быть гардеробная/кладовая или пространство, где это можно организовать. В общем, до идеала осталось совсем чуть-чуть. Пока такие планировки есть только в домах, которые позиционируются как комфорт-класс и строятся не из панели. Квартиры гордо именуют «евротрешками».



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