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«На 100% работа белорусов». Mapbox представила SDK для автомобильной AR-навигации

31.05.2018 17:03 — Разное | dev.by  
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В ноябре 2017 года американская картографическая компания Mapbox открыла минский офис на базе компании MapData — и уже полгода спустя представила результат сотрудничества, сообщает в блоге компании. Речь идёт о Vision SDK, наборе инструментов разработчика для объединения возможностей камеры, смартфона и автомобиля.

«На 100% работа белорусов». Mapbox представила SDK для автомобильной AR-навигации

Vision SDK работает совместно с инструментами Mapbox по отражению информации о дорожной обстановке и сервисом навигации. Благодаря этому iOS и Android-разработчики смогут встраивать визуализированные навигационные инструменты в собственные приложения. «SDK превращает мобильную камеру в мощный сенсор, который предоставляет программистам ключ к автомобилю».

Одна из особенностей продукта — запуск нейронных сетей на смартфонах. Это позволяет сегментировать окружающую обстановку в реальном времени и подпитывать этими данными основанный на AR-сервис навигации. В разработке продукта Mapbox сотрудничает с Microsoft Azure и Arm — по словам CEO Эрика Гундерсена, это позволяет достичь оптимизации процессов, необходимой для достижения требуемой эффективности.

По словам руководителя белорусского офиса Mapbox Александра Матвеенко, Vision SDK — на стопроцентный результат работы MapData.

Сейчас SDK доступен в формате закрытой бета-версии для избранных партнёров Mapbox. Открытие публичного доступа к продукту запланировано на сентябрь.

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Теги: Минск
 
 
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В ноябре 2017 года американская картографическая компания Mapbox открыла минский офис на базе компании MapData — и уже полгода спустя представила результат...
 
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