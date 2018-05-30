«На 100% работа белорусов». Mapbox представила SDK для автомобильной AR-навигации

В ноябре 2017 года американская картографическая компания Mapbox открыла минский офис на базе компании MapData — и уже полгода спустя представила результат сотрудничества, сообщает в блоге компании. Речь идёт о Vision SDK, наборе инструментов разработчика для объединения возможностей камеры, смартфона и автомобиля.





Vision SDK работает совместно с инструментами Mapbox по отражению информации о дорожной обстановке и сервисом навигации. Благодаря этому iOS и Android-разработчики смогут встраивать визуализированные навигационные инструменты в собственные приложения. «SDK превращает мобильную камеру в мощный сенсор, который предоставляет программистам ключ к автомобилю».

Одна из особенностей продукта — запуск нейронных сетей на смартфонах. Это позволяет сегментировать окружающую обстановку в реальном времени и подпитывать этими данными основанный на AR-сервис навигации. В разработке продукта Mapbox сотрудничает с Microsoft Azure и Arm — по словам CEO Эрика Гундерсена, это позволяет достичь оптимизации процессов, необходимой для достижения требуемой эффективности.

По словам руководителя белорусского офиса Mapbox Александра Матвеенко, Vision SDK — на стопроцентный результат работы MapData.

Сейчас SDK доступен в формате закрытой бета-версии для избранных партнёров Mapbox. Открытие публичного доступа к продукту запланировано на сентябрь.