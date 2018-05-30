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В Беларуси появится банк супергероев

31.05.2018 17:21 — Разное | Myfin  
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В Беларуси появится банк супергероев
фото: Myfin.by

Отделения БПС-Сбербанка в Минске и областных центрах 1 июня превратятся в штаб-квартиры супергероев. Необычная инициатива будет посвящена Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе банка.

Супергеройский перфоманс затронет столицу и регионы. Юных посетителей будут развлекать Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина из комиксов DC. Вселенная Marvel в свою очередь выставит Железного человека, Капитана Америку, Тора и Человека-паука. Детям приготовят игры и мастер-классы: в частности, предложат создать деревянный значок с эмблемой любимого персонажа. Предусмотрены и увлекательные задания по финансовой грамотности.

В Минске показать ребенку супергероев можно будет с 16.00 до 18.00 в офисах банка по бульвару Мулявина, 6 и проспекту Машерова, 80. Персонажи комиксов также разнообразят главные отделения в каждом областном центре. Кроме того, в этот день, БПС-Сбербанк проведет благотворительную акцию в детских домах.

«В этом году мы развили тему  традиционного детского уголка в банковском офисе, пригласив в отделения легендарных героев. Пока родители будут решать финансовые вопросы, дети смогут пообщаться с супергероями, – пояснили в БПС-Сбербанке. – Праздничное настроение для ребят – это важно, но еще более важно не забывать взрослым,  что дети нуждаются в нашей постоянной защите и заботе, и во многом от нас зависит их будущее благополучие».

 
Теги: Минск
 
 
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Отделения БПС-Сбербанка в Минске и областных центрах 1 июня превратятся в штаб-квартиры супергероев.
 
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