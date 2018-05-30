Ученые показали, как видят мир кошки и другие животные

Человеческий глаз плохо различает оттенки и слабо видит в сумерках. Но есть один показатель, по которому люди обгоняют большинство животных — это острота зрения. Научная работа об этом опубликована в журнале Trends in Ecology & Evolution, кратко о ней сообщает сайт Университета Дьюка (США).



Изображение: Eleanor Caves / duke.edu

Ученые оценили остроту зрения около 600 видов животных — насекомых, птиц, млекопитающих и рыб. Исследователи использовали поведенческие тесты и данные о строении глаз, такие как размер и плотность светочувствительных структур.

«В царстве животных большинство видов видит мир в гораздо меньшем количестве деталей, чем мы», — сказала Элеонор Кейвс, соавтор исследования.

Острее, чем у человека, зрение только у некоторых хищных птиц — орлов, стервятников и соколов. Большинство же пернатых видят примерно в два раза хуже нас. Острота зрения самой зоркой рыбы тоже составляет примерно половину от человеческой. Люди могут различить в 4−7 раз больше деталей, чем собаки и кошки, в 40−60 раз больше, чем крысы или золотые рыбки и в сотни раз больше, чем мухи или комары.

Человека с остротой зрения меньше 10 циклов на градус называют практически слепым — он может различать свет и тьму, но не свособен использовать это для жизни. Острота зрения большинства насекомых в десять раз ниже этой границы. Скорее всего, бабочки не видят узоров на крыльях своих партнеров и конкурентов, а мухи не замечают паутину и легко в нее попадаются.

При помощи специальной программы ученые представили, как одни и те же картины видят разные виды животных. Эти изображения показывают то, что воспринимают их глаза, но не учитывают обработку в мозге — возможно, их способы восприятия информации сильно отличаются от наших.



Слева — вид на бабочку глазами птицы, справа — глазами другой бабочки. Изображение: Eleanor Caves / duke.edu



Слева — вид на паутину глазами птицы, справа — глазами мухи. Изображение: Eleanor Caves / duke.edu