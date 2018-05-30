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В Британии арестован мусульманин, призывавший в соцсетях убить принца Джорджа

31.05.2018 17:47 — Разное | ОНТ  
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32-летний Хусейн Рашид был задержан полицией и признал свою вину в распространении экстремистских призывов в социальных сетях.

В частности, он опубликовал коллаж, где силуэт террориста ИГИЛ соседствовал с пятилетним принцем Джорджем (наследником британского престола), сопроводив его угрожающим комментарием и написав адрес школы, которую недавно начал посещать принц.

Также Рашид размещал данные, которые могли помочь боевикам совершить атаки на британские футбольные стадионы.

Поначалу задержанный отрицал свою вину, однако затем её полностью признал. Приговор ему вынесут 28 июня.

 
 
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​32-летний Хусейн Рашид был задержан полицией и признал свою вину в распространении экстремистских призывов в социальных сетях.
 
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