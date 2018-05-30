Как вырастить сладкую и большую клубнику. Жительница села Круглое рассказала о своём урожае



Клубника, рассаду которой Жанна вырастила из семян Фото Жанна Акинчиц

Жанна Акинчиц из села Круглое Слуцкого района рассказала, благодаря чему на своём приусадебном участке вырастила большой урожай клубники.

Жанне 49 лет, по профессии бухгалтер. После переезда в деревню ведёт личное подсобное хозяйство, в том числе пять лет выращивает клубнику.

«Сначала я покупала рассаду в питомнике в Самохваловичах, — рассказала Жанна. — Перепробовала много сортов, но остановилась на двух: «Вима Тарда» и «Кимберли». В течение двух лет сама выращивала рассаду из семечек. Это очень сложно, но результат того стоит. «Сейчас у меня под клубникой полгектара, поскольку стоит жара, поливаю ночью», — рассказала Жанна

Сорт «Вима Тарда» даёт много ягод — с одного куста можно собрать до 800 граммов. Плоды крупные, хорошей формы, они стойко переносят зиму и практически не болеют. В этом году ягоды уродились очень крупные.

Сорт «Кимберли» слаще, но меньше по размеру и требует большего ухода.

Первые ягоды меня порадовали. Но основной сбор урожая начнётся примерно 15 июня и продлится около месяца. Вот говорят, что клубника растёт только в Лунинце, а я считаю, что и у нас не хуже".