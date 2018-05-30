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Как вырастить сладкую и большую клубнику. Жительница села Круглое рассказала о своём урожае

31.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Как вырастить сладкую и&nbsp;большую клубнику. Жительница села Круглое рассказала о&nbsp;своём урожае
Клубника, рассаду которой Жанна вырастила из семян Фото Жанна Акинчиц
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Жанна Акинчиц из села Круглое Слуцкого района рассказала, благодаря чему на своём приусадебном участке вырастила большой урожай клубники.

Жанне 49 лет, по профессии бухгалтер. После переезда в деревню ведёт личное подсобное хозяйство, в том числе пять лет выращивает клубнику.

«Сначала я покупала рассаду в питомнике в Самохваловичах, — рассказала Жанна. — Перепробовала много сортов, но остановилась на двух: «Вима Тарда» и «Кимберли». В течение двух лет сама выращивала рассаду из семечек. Это очень сложно, но результат того стоит.

«Сейчас у меня под клубникой полгектара, поскольку стоит жара, поливаю ночью», — рассказала Жанна

Сорт «Вима Тарда» даёт много ягод — с одного куста можно собрать до 800 граммов. Плоды крупные, хорошей формы, они стойко переносят зиму и практически не болеют. В этом году ягоды уродились очень крупные.

Сорт «Кимберли» слаще, но меньше по размеру и требует большего ухода.

Первые ягоды меня порадовали. Но основной сбор урожая начнётся примерно 15 июня и продлится около месяца. Вот говорят, что клубника растёт только в Лунинце, а я считаю, что и у нас не хуже".

 
 
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