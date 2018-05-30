Лукашенко назвал главные причины проблем в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая обсудил итоги проверки Вооруженных сил. По его словам, армия должна эффективно реагировать на современные угрозы, сообщает «МИР 24».

«Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более, попусту бряцать оружием. Однако складывающая военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат», – подчеркнул глава республики.

При этом, по словам Лукашенко, нельзя допускать, чтобы дорогостоящее оружие приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Как отметил президент, причина почти всех проблем в армии – безалаберность и неорганизованность.