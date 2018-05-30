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Лукашенко назвал главные причины проблем в армии
31.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая обсудил итоги проверки Вооруженных сил. По его словам, армия должна эффективно реагировать на современные угрозы, сообщает «МИР 24».
При этом, по словам Лукашенко, нельзя допускать, чтобы дорогостоящее оружие приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Как отметил президент, причина почти всех проблем в армии – безалаберность и неорганизованность.
Александр Лукашенко также предупредил
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Президент подчеркнул, что нельзя экономить на тратах на безопасность, и назвал главными причинами проблем в армии безалаберность и неорганизованность.
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