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Лукашенко назвал главные причины проблем в армии

31.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая обсудил итоги проверки Вооруженных сил. По его словам, армия должна эффективно реагировать на современные угрозы, сообщает «МИР 24».

«Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более, попусту бряцать оружием. Однако складывающая военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат», – подчеркнул глава республики.

При этом, по словам Лукашенко, нельзя допускать, чтобы дорогостоящее оружие приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Как отметил президент, причина почти всех проблем в армии – безалаберность и неорганизованность.

Александр Лукашенко также предупредил военных, что расслабляться нельзя никогда. Иначе в случае реальной угрозы это дорого обойдется государству и народу.



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Президент подчеркнул, что нельзя экономить на тратах на безопасность, и назвал главными причинами проблем в армии безалаберность и неорганизованность.
 
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