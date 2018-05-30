В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей во время визита в Бельгию обсудит развитие сотрудничества с Евросоюзом Отвечая на вопрос ОНТ, Владимир Макей уточнил, что это ответный двусторонний визит по приглашению заместителя Премьер-министра — министра иностранных и...

Отвечая на вопрос, Владимир Макей уточнил, что это ответный двусторонний визит по приглашению заместителя Премьер-министра — министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, побывавшего в Беларуси в марте минувшего года. Завтра состоятся переговоры с ним.Основное внимание будет уделено проектам и инициативам, которые сейчас рассматриваются и придадут новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Имеется в виду более широкий выход для нашей страны на европейский рынок, а для Бельгии – на евразийский.Впрочем, также планируется провести встречи с руководителями органов ЕС, чтобы обсудить текущее состояние нашего диалога с Европейским союзом и его перспективы., - сказал министр иностранных дел.Говоря о сотрудничестве с Бельгией, Владимир Макей отметил, что товарооборот с этой страной составляет около 370 миллионов долларов., - заявил глава внешнеполитического ведомства.Фото: архив