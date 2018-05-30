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Макей во время визита в Бельгию обсудит развитие сотрудничества с Евросоюзом
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
Отвечая на вопрос
Основное внимание будет уделено проектам и инициативам, которые сейчас рассматриваются и придадут новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Имеется в виду более широкий выход для нашей страны на европейский рынок, а для Бельгии – на евразийский.
Впрочем, также планируется провести встречи с руководителями органов ЕС, чтобы обсудить текущее состояние нашего диалога с Европейским союзом и его перспективы. «Намерены также обсудить взаимоприемлемые формулировки и решения по тем документам, проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении обеих сторон», - сказал министр иностранных дел.
Говоря о сотрудничестве с Бельгией, Владимир Макей отметил, что товарооборот с этой страной составляет около 370 миллионов долларов. «Это хорошая цифра. Причем, почти половина – это наш экспорт. Но с нашей точки зрения это не предел», - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Фото: архив
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