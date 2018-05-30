В Латвии пожарный поймал выпавшего из окна человека на лету (ВИДЕО)

В сообщении говорится, что спасателей вызвали в многоквартирный дом, в котором на подоконнике четвертого этажа находился человек. На месте они решили не проникнуть в квартиру.

"Благодаря отзывчивости соседей снизу, спасатели смогли словить человека на лету. При этом другая группа спасателей пыталась подобраться к человеку с крыши дома, но заметили, что руки его соскользнули и он падает. Реакция спасателя помогла ему схватить на лету за ноги и вытащить через окно подающего человека", — сообщили в ГПСС.

Государственная пожарно-спасательная служба и МВД намерены наградить сотрудников за профессионализм и проявленную инициативу в спасении жизни человека. "Для нашей работы крайне важны храбрость и самоотдача, поэтому действия наших спасателей заслуживают уважения", - заявил начальник ГПСС Оскар Аболиньш.