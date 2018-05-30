В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добрушский первоклассник выписан из больницы домой после тяжелого алкогольного отравления доставили в Добрушскую центральную районную больницу с тяжелым алкогольным отравлением, уже дома. От мамы не отходит. С дядей на пикник больше ни ногой. ...

По всем меркам случай из разряда ЧП. Обычная деревенская семья, где воспитывается двое детей, и сама еще под тяжким впечатлением от пережитого за одни злополучные сутки. Мама мальчиков Анна, однако, не отказывается объяснить, что же произошло на самом деле:Уже позже выяснилось, что тот самый дядя — подросток не без сложностей, состоит на учете за административные правонарушения, в том числе и за распитие. Вместе с ним на природу отправились приятели, в том числе старший товарищ — 18-летний парень. Он как будто и прикупил в магазине спиртное. Когда мальчик попросил пить, то оказалось, что воды нет. Ничего лучшего не придумали, кроме как предложить мальцу пиво:Первоклашке хватило совсем немного, чтобы опьянеть. Когда компания возвращалась, спящего Матвея посадили на скамейку остановки общественного транспорта. Один пошел проводить друга, второй — в туалет. Вернулись. Мальчика не было. Бросились расспрашивать. Очевидцы сказали, что какие-то люди, увидев ребенка без взрослых в таком состоянии, забрали его к себе домой. Прибежали по адресу. Там уже была вызвана «скорая». Правда, по словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, во время разбирательства выпившие приятели пытались отгородиться от ситуации:Заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы Виталий Дроздов констатирует, что мальчик был доставлен в реанимацию с диагнозом «отравление тяжелой степени», по-простому это означает — мертвецки пьян:Несмотря на то, что все благополучно завершилось, в ситуации разбираются различные службы. По словам старшего помощника прокурора области Ольги Шевченко, свою проверку проводит и прокуратура: