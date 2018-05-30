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Добрушский первоклассник выписан из больницы домой после тяжелого алкогольного отравления
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
По всем меркам случай из разряда ЧП. Обычная деревенская семья, где воспитывается двое детей, и сама еще под тяжким впечатлением от пережитого за одни злополучные сутки. Мама мальчиков Анна, однако, не отказывается объяснить, что же произошло на самом деле:
— На выходные отвезла сыновей к бабушке в соседнюю деревню. Периодически они проводят у нее время. До сих пор никаких проблем не возникало. А тут младший брат мужа — 16-летний подросток — собрался c друзьями на природу. Вот Матюша с ним и напросился. Он же как «хвостик» за старшими. Честно сказать, я не знала, что у парня уже были проблемы с выпивкой. Бабушка не рассказывала. И вот что в итоге получилось.
Уже позже выяснилось, что тот самый дядя — подросток не без сложностей, состоит на учете за административные правонарушения, в том числе и за распитие. Вместе с ним на природу отправились приятели, в том числе старший товарищ — 18-летний парень. Он как будто и прикупил в магазине спиртное. Когда мальчик попросил пить, то оказалось, что воды нет. Ничего лучшего не придумали, кроме как предложить мальцу пиво:
— Пей.
Первоклашке хватило совсем немного, чтобы опьянеть. Когда компания возвращалась, спящего Матвея посадили на скамейку остановки общественного транспорта. Один пошел проводить друга, второй — в туалет. Вернулись. Мальчика не было. Бросились расспрашивать. Очевидцы сказали, что какие-то люди, увидев ребенка без взрослых в таком состоянии, забрали его к себе домой. Прибежали по адресу. Там уже была вызвана «скорая». Правда, по словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, во время разбирательства выпившие приятели пытались отгородиться от ситуации:
— Поначалу рассказывали сотрудникам милиции, что не в курсе, как такое произошло с ребенком. Якобы мальчик сам отлучился, и они нашли его на остановке уже в подобном состоянии.
Заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы Виталий Дроздов констатирует, что мальчик был доставлен в реанимацию с диагнозом «отравление тяжелой степени», по-простому это означает — мертвецки пьян:
— Даже минимальная доза алкоголя для детского организма, не имеющего адаптивных возможностей, может обернуться серьезнейшими последствиями. Вплоть до летального исхода. Дети тут же уходят в потерю сознания, вплоть до алкогольной комы… В этом случае помощь была оказана вовремя. На данный момент мальчик выписан домой.
Несмотря на то, что все благополучно завершилось, в ситуации разбираются различные службы. По словам старшего помощника прокурора области Ольги Шевченко, свою проверку проводит и прокуратура:
— Работаем с семьей, выясняем обстоятельства. Отдельная тема — 16-летний подросток и его старшие друзья, которые участвовали в распитии спиртных напитков… По итогам проверки будут сделаны выводы и приняты меры. Сейчас мы на пороге летних каникул. С одной стороны, это время свободы для детей, а с другой, большой ответственности для взрослых, о чем нельзя забывать ни на минуту.
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доставили в Добрушскую центральную районную больницу с тяжелым алкогольным отравлением, уже дома. От мамы не отходит. С дядей на пикник больше ни ногой. ...
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