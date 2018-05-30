Опубликованы официальные фото нового седана Geely Emgrand SL





Дизайн новинки во многом повторяет очертания флагманского автомобиля Emgrand GT, который на китайском рынке продается под именем Borui. Известны и габариты SL: длина — 4680 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1460 мм, колесная база — 2670 мм. В основе седана будет лежать инновационная платформа Geely.





Гамма двигателей нового седана будет представлена двумя турбированными агрегатами объемом 1,0 и 1,4 литра. Известно, что последний будет развивать мощность примерно 133 л.с. О доступных трансмиссиях информации нет. Также производитель пока не анонсировал появление Geely Emgrand SL на белорусском рынке.