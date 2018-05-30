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Пьяный брестчанин ехал ночью по городу со скоростью 133 км/ч. Завершено расследование резонансного ДТП
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
На перекрестке с Варшавским шоссе нарушитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение с прежней скоростью. Произошло столкновение со встречным автомобилем Volkswagen, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. После этого виновник аварии выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля Audi были причинены тяжкие телесные повреждения, а водителю и двум пассажирам автомобиля Volkswagen — менее тяжкие. Кстати, нарушитель и сам находился в бессознательном состоянии в течение суток. Затем он лежал в реанимации. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал:
— Действия водителя Audi следствием квалифицированы как нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дмитрий Иванюк добавил, что для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области были проведены четыре автотехнические экспертизы, по итогам которых было установлено, что до момента совершения ДТП в обоих случаях рулевое управление и тормозная система автомобилей находились в исправном состоянии и не могли стать причиной происшествия.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Пьяный брестчанин ехал ночью по городу со скоростью 133 км/ч. Завершено расследование резонансного ДТП
На перекрестке с Варшавским шоссе нарушитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение с прежней скоростью. Произошло...
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