В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный брестчанин ехал ночью по городу со скоростью 133 км/ч. Завершено расследование резонансного ДТП На перекрестке с Варшавским шоссе нарушитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение с прежней скоростью. Произошло...

На перекрестке с Варшавским шоссе нарушитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение с прежней скоростью. Произошло столкновение со встречным автомобилем Volkswagen, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. После этого виновник аварии выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля Audi были причинены тяжкие телесные повреждения, а водителю и двум пассажирам автомобиля Volkswagen — менее тяжкие. Кстати, нарушитель и сам находился в бессознательном состоянии в течение суток. Затем он лежал в реанимации.прокомментировал:Дмитрий Иванюк добавил, что для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области были проведены четыре автотехнические экспертизы, по итогам которых было установлено, что до момента совершения ДТП в обоих случаях рулевое управление и тормозная система автомобилей находились в исправном состоянии и не могли стать причиной происшествия.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.