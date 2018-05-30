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«Был учредителем нескольких предприятий, а его дочь — директором». В Минске пенсионер выманил у знакомых более 20 тысяч долларов
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
В милицию начали поступать заявления от знакомых задержанного, которые рассказали, что давали этому мужчине в долг крупные суммы, но возврата денег так и не дождались.
Официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова рассказала корреспонденту sb.by:
— Оперативники установили, что этот 58-летний мужчина под предлогом развития бизнеса брал у своих знакомых крупные суммы — от 1 тысячи до 10 тысяч долларов — и завладел таким образом более чем 20 500 долларов. Одалживал деньги не только у знакомых, но и у других людей. Внушал доверие хотя бы тем, что он кандидат технических наук. Он был учредителем нескольких предприятий, а его дочь — директором. Однако сейчас все закрылось. Партизанский РУВД Минска ищет других возможных потерпевших от действий этого мужчины. Он в связи с состоянием здоровья пока отпущен под обязательство о явке.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предусмотренные санкции — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
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«Был учредителем нескольких предприятий, а его дочь — директором». В Минске пенсионер выманил у знакомых более 20 тысяч долларов
В милицию начали поступать заявления от знакомых задержанного, которые рассказали, что давали этому мужчине в долг крупные суммы, но возврата денег так и не...
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