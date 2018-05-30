В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Был учредителем нескольких предприятий, а его дочь — директором». В Минске пенсионер выманил у знакомых более 20 тысяч долларов В милицию начали поступать заявления от знакомых задержанного, которые рассказали, что давали этому мужчине в долг крупные суммы, но возврата денег так и не...

В милицию начали поступать заявления от знакомых задержанного, которые рассказали, что давали этому мужчине в долг крупные суммы, но возврата денег так и не дождались.рассказала корреспонденту sb.by:Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предусмотренные санкции — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.