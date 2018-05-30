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В Витебске установят скульптуру белорусского Гулливера Федора Махнова

31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Уроженца Витебщины не зря окрестили белорусским Гулливером. Огромный рост — 285 см — прославил его на всю Европу. До сих пор Махнова неофициально (рост его так нигде и не зарегистрировали) считают самым высоким человеком на планете. Длина стопы могучего крестьянина равнялась 51 сантиметру, ладони — 31, весил гигант более 180 килограммов и был настоящим силачом. Он с успехом выступал в цирке, путешествовал по всему миру. Дома масштабную во всех смыслах личность решили запечатлеть в бронзе. Брендовый объект установят в сквере Маяковского, неподалеку от ратуши.

Заказчиком выступает Витебское городское ЖКХ, автором — талантливый местный скульптор Иван Казак. Идея композиции созрела у него еще десятилетие назад, признается Иван Владимирович:

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— Изображение можно увидеть в моем авторском каталоге: знаменитый земляк гордо возвышается в полный рост, на голове его цилиндр. Рядом, для пущего сравнительного эффекта, стоит венский стул, а на нем — птица. Пропорции соблюдены точь-в-точь. На разработку «свежих» эскиза и модели ушло где-то полгода.

Сейчас в «Витебского великана» вдыхают жизнь на столичном скульптурном комбинате. А в середине июня Гулливера из-под Витебска встретят дома. Композиция станет подарком жителям и гостям «северной столицы» ко Дню города.

Фото из открытых интернет-источников

 
Теги: Витебск
 
 
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Уроженца Витебщины не зря окрестили белорусским Гулливером. Огромный рост — 285 см — прославил его на всю Европу. До сих пор Махнова неофициально (рост его...
 
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