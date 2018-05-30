Меркель не покинула пост, чтобы защитить от Трампа западные ценности





Главной причиной, по которой Ангела Меркель решила избираться на четвертый срок на посту канцлера ФРГ, стало желание сохранить мировой либеральный порядок после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Бен Родс в своей книге описывает диалог Меркель и Обамы, в котором немецкий политик сказала, что чувствует еще больше оснований идти на новый срок, поскольку необходимо защитить либеральный международный порядок после избрания Трампа.

Также он описал последнюю встречу канцлера и Обамы, когда у Меркель на глазах были слезы. "Она совсем одна", — грустно отметил бывший президент США.