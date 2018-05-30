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Меркель не покинула пост, чтобы защитить от Трампа западные ценности
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
Главной причиной, по которой Ангела Меркель решила избираться на четвертый срок на посту канцлера ФРГ, стало желание сохранить мировой либеральный порядок после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Бен Родс в своей книге описывает диалог Меркель и Обамы, в котором немецкий политик сказала, что чувствует еще больше оснований идти на новый срок, поскольку необходимо защитить либеральный международный порядок после избрания Трампа.
Также он описал последнюю встречу канцлера и Обамы, когда у Меркель на глазах были слезы. "Она совсем одна", — грустно отметил бывший президент США.
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Главной причиной, по которой Ангела Меркель решила избираться на четвертый срок на посту канцлера ФРГ, стало желание сохранить мировой либеральный...
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