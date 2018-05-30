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Зинедин Зидан ушел из мадридского «Реала»

31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — объяснил мотивы ухода 45-летний наставник.

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Он также добавил, что относится с огромной любовью к мадридскому клубу и его президенту Флорентино Пересу.

Тот в свою очередь отметил, что решение Зидана уйти из команды после триумфа в Лиге чемпионов стало неожиданным. Перес добавил, что хотел бы убедить главного тренера остаться, однако понимает, что решение француза, ставшего легендой «Реала», является окончательным.

«Я лишь хочу напомнить ему, что этот клуб — его дом и семья. Хочу поблагодарить его за преданность и привязанность к «Реалу». Его поведение всегда было примером для подражания. Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он вернется», — заключил президент «сливочных».

Зинедин Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. За это время француз привел мадридский клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов, к триумфу в чемпионате Испании, а также завоевал вместе с командой Суперкубок страны, дважды Суперкубок УЕФА и дважды победил на чемпионате мира среди клубов.

Под руководством Зидана «Реал» выиграл девять трофеев — ровно столько же, сколько под управлением шести предыдущих тренеров за восемь лет.

 
 
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«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие...
 
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