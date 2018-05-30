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Зинедин Зидан ушел из мадридского «Реала»
31.05.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — объяснил мотивы ухода 45-летний наставник.
Он также добавил, что относится с огромной любовью к мадридскому клубу и его президенту Флорентино Пересу.
Тот в свою очередь отметил, что решение Зидана уйти из команды после
«Я лишь хочу напомнить ему, что этот клуб — его дом и семья. Хочу поблагодарить его за преданность и привязанность к «Реалу». Его поведение всегда было примером для подражания. Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он вернется», — заключил президент «сливочных».
Зинедин Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. За это время француз привел мадридский клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов, к триумфу в чемпионате Испании, а также завоевал вместе с командой Суперкубок страны, дважды Суперкубок УЕФА и дважды победил на чемпионате мира среди клубов.
Под руководством Зидана «Реал» выиграл девять трофеев — ровно столько же, сколько под управлением шести предыдущих тренеров за восемь лет.
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«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие...
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