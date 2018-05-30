В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зинедин Зидан ушел из мадридского «Реала» «Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие...

— объяснил мотивы ухода 45-летний наставник.Он также добавил, что относится с огромной любовью к мадридскому клубу и его президенту Флорентино Пересу.Тот в свою очередь отметил, что решение Зидана уйти из команды послестало неожиданным. Перес добавил, что хотел бы убедить главного тренера остаться, однако понимает, что решение француза, ставшего легендой «Реала», является окончательным.— заключил президент «сливочных».Зинедин Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. За это время француз привел мадридский клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов, к триумфу в чемпионате Испании, а также завоевал вместе с командой Суперкубок страны, дважды Суперкубок УЕФА и дважды победил на чемпионате мира среди клубов.Под руководством Зидана «Реал» выиграл девять трофеев — ровно столько же, сколько под управлением шести предыдущих тренеров за восемь лет.