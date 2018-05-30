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Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

31.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

В рамках специального комплексного мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники ГАИ УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Слуцка сегодня провели в кадетском училище мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Подобные профилактические мероприятия ежегодно проходят в Минском областном кадетском училище и других учреждениях образования. 

Учащиеся отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения, участвовали в эстафете на велосипедах, могли ознакомиться со спецтехникой и спецсредствами, применяемых в органах внутренних дел, а также получили печатные материалы на тему ПДД.

— Кроме того, мы кадетов рассматривает в качестве своего кадрового резерва, и с целью популяризации службы в рядах органов внутренних дел здесь организованы показательные выступления сотрудников Госавтоинспекции— рассказал начальник начальник управления Госавтоинспекции УВД Минского облисполкома полковник милиции Короткевич Николай Михайлович.

В частности, была показана погоня и задержание опасных преступников, а инспектор ГАИ продемонстрировал кадетам основные приёмы самообороны. 

В конкурсе по фигурному вождению велосипеда и прохождению полосы препятствий отмечены учащиеся МОКУ: Рогалевич Влад, Мартос Валентина, Голодный Илья и Шехлевич Сергей. 

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание
Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание
Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

Кадетам напомнили о Правилах дорожного движения и показали задержание

 
 
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В рамках СКМ «Внимание - дети!» сотрудники ГАИ УВД Миноблисполкома и Слуцкого РОВД провели в кадетском училище мероприятие по профилактике детского...
 
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