ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победитель конкурса «Человек с собакой вдруг» получил свой приз

31.05.2018 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Победитель конкурса «Человек с собакой вдруг» получил свой приз
Евгений Гончар / АиФ

Конкурс «Человек с собакой вдруг» проходил на сайте aif.by с 14 по 27 мая. За первое место в голосовании боролись 25 участников, но наибольшее внимание читателей нашего еженедельника привлекла история невероятно доброго пса Альбара. На протяжении 8 лет он жил с хозяевами, но как только его здоровье начало немного ухудшаться, его моментально списали со счетов. Как рассказывает волонтер Наталья ПОПОВА, на самовыгуле и без еды старый добряк мог долго не протянуть. Но, пройдя все трудности собачьей жизни, наш герой смог поверить в себя. После лечения, при поддержке небезразличных людей, Альбар получил второй шанс на счастливую жизнь.

В качестве приза любимый пес наших читателей получил бесплатное посещение груминг-салон. В течение двух часов с ним работала грумер салона «Зоостиль» Дарья. С первых минут знакомства мастер и Альбар нашли общий язык и быстро подружились. «Работать с Альбаром было одно удовольствие. Он очень добрый и спокойный пес. В уходе Альбар очень неприхотливый. Его будущим хозяевам нужно лишь переодически расчесывать его фурминатором, мыть, чистить уши раз в две недели и стричь когти по мере их отрастания», - отметила Дарья.

Победитель конкурса «Человек с собакой вдруг» получил свой приз
На фото: грумер салона "Зоостиль" Дарья. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Как только грумер закончил свою работу, все сразу же воскликнули: «Какой ты чистенький и беленький!». Так действительно и было. Если до посещения салона шерсть Альбар была немного серой, то после всех чисток она стала чистой и белой.

По словам руководительницы ZooHotel Воложин Елены КРЕЙНИС, наш герой живет у них уже почти полгода. «Увидев Альбара в первый раз, можно было ужаснуться его состоянию: невероятно худой, побитый, с незажившим до конца переломом лапы, - вспоминает она. - Но общими усилиями нам удалось вдохнуть в него жизнь. Этому доброму псу очень повезло. Как только он попал в руки своих кураторов, его сразу же окружили любовью». Рассуждая на тему будущего дома для Альбара, Елена Крейнис отметила, что для него лучше всего подошла бы загородная жизнь. «Он любит простор. Всю жизнь проживя в деревне, отказаться от свободы передвижения ему было бы непросто, - говорит Елена. - Альбар очень милый и ласковый. Ему нужна лишь любовь и забота, которой он и сам с радостью поделиться с новыми хозяевами».

Победитель конкурса «Человек с собакой вдруг» получил свой приз
На фото: руководительницы ZooHotel Воложин Елены Крейнис вместе с дочерью. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

История Альбара набрала 4606 голосов и почти на 400 пунктов опередила еще один рассказ о непростой собачьей судьбе Лады (4211). В тройку лидеров также попала история собачки Герды (2653), которая стала хозяину «верным спутником лежания на диване, а хозяйке – незаменимой помощницей на кухне». В заветную пятерку также попало трогательное посвящение в стихах псу Шеду(2075), а также история объединенной команды Мишки и Рекса (1343), которые круглосуточно несут дозор и преданно охраняют двор.

К кому же попадет Альбар? Этот вопрос волнует всех. Кураторы Альбара очень надеются, что он попадет в руки к добрым и чутким людям.  Желающим найти себе нового и верного друга, не стоит тянуть время. Такого невероятного пса редко встретишь!

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сюрпризом для пса Альбара стало посещение груминг-салона. Теперь он точно готов к встрече со своим новым хозяином.
 
Новости дня
Новости разные
 
Последний звонок прозвучал в школах Волковыщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика