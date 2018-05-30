Победитель конкурса «Человек с собакой вдруг» получил свой приз

Конкурс «Человек с собакой вдруг» проходил на сайте aif.by с 14 по 27 мая. За первое место в голосовании боролись 25 участников, но наибольшее внимание читателей нашего еженедельника привлекла история невероятно доброго пса Альбара. На протяжении 8 лет он жил с хозяевами, но как только его здоровье начало немного ухудшаться, его моментально списали со счетов. Как рассказывает волонтер Наталья ПОПОВА, на самовыгуле и без еды старый добряк мог долго не протянуть. Но, пройдя все трудности собачьей жизни, наш герой смог поверить в себя. После лечения, при поддержке небезразличных людей, Альбар получил второй шанс на счастливую жизнь.

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

В качестве приза любимый пес наших читателей получил бесплатное посещение груминг-салон. В течение двух часов с ним работала грумер салона «Зоостиль» Дарья. С первых минут знакомства мастер и Альбар нашли общий язык и быстро подружились. «Работать с Альбаром было одно удовольствие. Он очень добрый и спокойный пес. В уходе Альбар очень неприхотливый. Его будущим хозяевам нужно лишь переодически расчесывать его фурминатором, мыть, чистить уши раз в две недели и стричь когти по мере их отрастания», - отметила Дарья.



На фото: грумер салона "Зоостиль" Дарья. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Как только грумер закончил свою работу, все сразу же воскликнули: «Какой ты чистенький и беленький!». Так действительно и было. Если до посещения салона шерсть Альбар была немного серой, то после всех чисток она стала чистой и белой.

По словам руководительницы ZooHotel Воложин Елены КРЕЙНИС, наш герой живет у них уже почти полгода. «Увидев Альбара в первый раз, можно было ужаснуться его состоянию: невероятно худой, побитый, с незажившим до конца переломом лапы, - вспоминает она. - Но общими усилиями нам удалось вдохнуть в него жизнь. Этому доброму псу очень повезло. Как только он попал в руки своих кураторов, его сразу же окружили любовью». Рассуждая на тему будущего дома для Альбара, Елена Крейнис отметила, что для него лучше всего подошла бы загородная жизнь. «Он любит простор. Всю жизнь проживя в деревне, отказаться от свободы передвижения ему было бы непросто, - говорит Елена. - Альбар очень милый и ласковый. Ему нужна лишь любовь и забота, которой он и сам с радостью поделиться с новыми хозяевами».



На фото: руководительницы ZooHotel Воложин Елены Крейнис вместе с дочерью. Фото: АиФ / Евгений Гончар

История Альбара набрала 4606 голосов и почти на 400 пунктов опередила еще один рассказ о непростой собачьей судьбе Лады (4211). В тройку лидеров также попала история собачки Герды (2653), которая стала хозяину «верным спутником лежания на диване, а хозяйке – незаменимой помощницей на кухне». В заветную пятерку также попало трогательное посвящение в стихах псу Шеду (2075), а также история объединенной команды Мишки и Рекса (1343), которые круглосуточно несут дозор и преданно охраняют двор.

К кому же попадет Альбар? Этот вопрос волнует всех. Кураторы Альбара очень надеются, что он попадет в руки к добрым и чутким людям. Желающим найти себе нового и верного друга, не стоит тянуть время. Такого невероятного пса редко встретишь!