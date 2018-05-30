ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»

31.05.2018 17:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Роман Алиев. Фото из личного архива

В сегменте ремонта компьютерной техники достаточно высокая конкуренция. Основатель компании «Бук здоров» Роман Алиев знает это по себе — почти 10 лет он работает в этой сфере. Сначала выезжал на дом ремонтировать технику, потом создал свою компанию. Как выделиться и преуспеть на конкурентном рынке? Как удержать клиента? Каких ошибок избежать? Об этом Роман рассказал «Про бизнес».

Как все начиналось

После военного института радиоэлектроники, который я окончил в 2008 году по специальности «системный администратор», я пошел работать в военную часть в Минске — обслуживал там компьютеры, занимался сетями и серверами.

Скажу честно, сначала работать было интересно, но через полгода однообразие убило энтузиазм. Поэтому с 2009 года в свободное от работы время я начал подрабатывать выездным ремонтом — компьютеры, ноутбуки, программные ремонты, переустановка Windows, решение мелких проблем. Эта работа мне нравилась больше. Тут и с людьми интересно поговорить, и случаи происходили разные. С некоторыми клиентами из тех времен дружим до сих пор.

Так продолжалось до окончания моего пятилетнего контракта. Решил его не продлевать, а попробовать работать на себя. Уже была достаточно большая наработанная база клиентов, которые обращались ко мне по поводу ремонта компьютеров и ноутбуков. И в 2013 году я начал работу как ИП.

Позже я понял, что есть много клиентов, которым не всегда удобно ремонтировать компьютеры на дому — нужно место, куда клиенты при желании могли бы принести свою технику. И в апреле 2014 зарегистрировал свою компанию. У меня было заготовлено 5 вариантов названия, но в итоге остановился на «Решение компьютерных проблем». А со временем стали продвигаться под брендом «Бук здоров».

На открытие сервиса я взял в долг у друга 4000 долларов. Он был военным, и мы договорились, что когда он решит уйти из армии, у него будет доля 50% в нашей общей компании.

Решил, что сосредоточимся именно на ремонте ноутбуков, а не компьютеров, потому что для этого требуется боле высокая квалификация и соответственно услуги стоят дороже. Так в дальнейшем и получилось — ноутбуки составляют 95% обращений. Но если кто-то из постоянных клиентов приносит системный блок, то в ремонте не отказываем.

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

«Сейчас потратил бы деньги иначе»

Озвученной суммы нам хватило, чтобы открыть мастерскую. Я арендовал помещение, где было 2 стола и стеллаж — на это много не нужно. Если бы открывал сейчас, то основные средства вложил бы в маркетинг — 80%. И тех $ 4000 могло бы и не хватить, чтобы стартовать и зарабатывать сразу. Тогда еще это было проще, не было такой конкуренции.

Я нанял мастера по ремонту, курьера, бухгалтера на аутсорсе. Всей остальной работой занимался сам: принимал и обрабатывал заказы, общался с клиентами, выдавал ноутбуки, занимался маркетингом, вел финансовый учет, подбирал сотрудников. Так продолжалось около 3 лет. В прошлом году я понял, что за оперативной работой не успеваю подумать о развитии компании — и решил расширить штат.

Первым делом нанял администратора. Сам сосредоточился на продажах, начал совершенствовать скрипты. Затем нанял вместо себя менеджера, подучил его. Освободились мои руки — занялся маркетингом, развитием. И поток клиентов увеличился. Пришлось нанять еще одного мастера, один уже не справлялся. Появился замдиректора по развитию, маркетолог.

Постепенно, нанимая сотрудников вместо себя, я увидел, что у нас начался рост.

Если бы стали делать это раньше — возможно, были бы уже совсем на другом уровне.
Сейчас у нас в штате 11 сотрудников: мастера, курьеры, менеджер, маркетолог, администратор, директор, замдиректора, бухгалтер.

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

Рентабельность бизнеса — около 10−15%, колеблется в зависимости от потока заказов. Доходы в месяц в разное время колебались от $ 500 до $ 2 500. Но бывали и убыточные месяцы. Стараемся постоянно быть в тренде, использовать новые вещи в маркетинге и продажах. Я постоянно учусь на курсах по бизнесу, и мы это внедряем. Решение о делегировании обязанностей сотрудникам — это как раз результат такого обучения.

Ошибки в бизнесе

1. «Слив бюджета» на непротестированную рекламу. Самой первой и глобальной ошибкой, которую я допустил, было то, что из первых денег мы потратили $ 1500 на объявления на подъездах. Напечатали их около 40 000 штук, заплатили команде, которая их расклеивала. А в итоге к нам пришло не более 5 клиентов.

Сейчас я бы вообще не вкладывался в такой тип объявлений. Или хотя бы взял маленький локальный райончик, расклеил там объявления, посмотрел на отдачу. И уж если сработало бы — масштабировал бы его на весь микрорайон. И только в случае положительного результата распространил бы на весь город.

2. Открытие второй точки. Когда в 2017 году мы начали расти, то открыли еще одну точку: думали перетянуть на себя трафик еще одного района. Но скоро поняли, что для наших клиентов не важно, где мы находимся — есть курьеры, которые забирают и привозят обратно ноутбуки.

А те, кому важно прийти и сдать свою технику в соседний двор, не видят наших преимуществ по сравнению с другими сервисами. Поработали месяц, зафиксировали убытки (около 1500 долларов) — и закрылись.

Этих ошибок можно было избежать. Но, только совершив их, мы приобрели нужные знания.

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

Конкуренция с пользой

Конкуренция на рынке, конечно, чувствуется. И все время появляются новые игроки. К примеру: те, кто работал на выезде, решают, что им нужно какое-то место, где будут принимать заказы. Но каких-то особых скачков спроса из-за конкурентов мы не видим, компании то появляются, то исчезают.

Мы следим за конкурентами, анализируем. Есть 2−3 достаточно серьезных, которые ведут политику, близкую к нашей. Но иногда они «подкидывают» нам интересные идеи.

Один, например, сподвиг нас просить человека оставить отзыв. Если не просить — человек не оставит, а если напомнить — люди будут писать, и нам важно, чтобы писали искренне: это путь к исправлению возможных недочетов.

Мы почти догнали наших конкурентов на Гугл Картах, а общая оценка у нас выше.

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

Я считаю, что у нас много преимуществ, которыми мы отличаемся от конкурентов. Например, бесплатная доставка ноутбуков курьерами. Или контроль качества: спустя месяц после ремонта менеджер звонит клиенту, спрашивает, как ведет себя ноутбук, все ли в порядке. И вообще всегда стараемся поддерживать обратную связь: держать человека в курсе, на каком этапе находится ремонт его ноутбука. Если задерживаемся по сроку — обязательно сообщаем.

Кто наши клиенты и как они нас находят

Мы пытались выделить свою целевую аудиторию, и у нас получилось 5 сегментов:

  • Те, кому важна срочность ремонта. В основном это бизнесмены — для себя и для своих сотрудников, бухгалтеры и ИП
  • Мамы в декрете — ноутбук им нужен для себя или для детей
  • Студенты в отчетные периоды, сессии
  • Геймеры, которые не могут обойтись без игр
  • Работники сферы ИТ
Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

Больше обращаются мужчины, их процентов 65 — или для себя, или решают проблему семьи.

Почти каждый месяц у нас есть прирост клиентов. Процентов 20% — повторные клиенты, или пришедшие по рекомендации.

В основном работаем по Минску, но бывает, что звонят из регионов. Например — у клиента дорогой ноутбук, он живет в небольшом городе, где нет качественных мастерских, куда он просто боится отдавать его. Были случаи, что нам для починки передавали технику из Бреста, Витебска и других отдаленных городов.

Помню, приезжала семья из Плещениц ремонтировать ноутбук дочери-студентки, который полгода пролежал до этого у местного мастера. Мы его за 4 дня оживили. А если бы этот мастер ноутбук не трогал, то было бы еще быстрее.

Основной источник, откуда приходят клиенты — контекстная реклама. Маловероятно, что до поломки клиенты будут к нам обращаться. А уж если что-то сломалось — в первую очередь будут искать предложения в Интернет. Но есть у контекста и свои минусы:

  • Это один из самых дорогих видов рекламы в сравнении с другими
  • Зависим от спроса: если там спад, то и у нас спад
  • Это самый простой способ рекламы, поэтому там большая конкуренция

Неплохо работает органический поиск в Гугле и Яндексе. В Гугле мы на 1-м месте по запросу «ремонт ноутбуков».

И по рекомендациям, конечно, люди приходят.

Сейчас хотим заняться SMM-продвижением: оно идет, но в вялотекущем режиме. В прошлом месяце подобрали специалиста. Основная соцсеть для нашей сферы — это ВКонтакте. На втором месте — Инстаграм, хотя и у Фейсбука с Одноклассниками есть свой потенциал.

Мы постоянно тестируем новые каналы, делаем вливания в маркетинг. Пробовали размещаться в каталогах, в платных сервисах Гугл Карт. К слову, там у нас максимальная оценка среди прочих подобных сервисов с количеством отзывов больше 100.
Сейчас разрабатываем комплексную программу лояльности, многое автоматизируем.

Как бывший военный «лечит» компьютеры. История сервиса «Бук здоров»
Фото из личного архива Романа Алиева

Перспективы и планы

1. Масштабирование. Раз есть работающая бизнес-модель, ее хочется масштабировать за пределы Минска. Но пока у нас нет опыта. Надеемся, что вскоре найдем человека, который поможет нам развиваться в регионах.

2. Расширение видов услуг. Часто клиенты спрашивают, почему мы ремонтируем ноутбуки, но не берем планшеты и смартфоны. Мы долго сопротивлялись, так как не могли найти высококлассного специалиста в этой отрасли, их немного на рынке. А разбавлять качественный сервис ноутбуков посредственным сервисом планшетов и смартфонов не хотелось. Найдем человека — запустим это направление.

3. Обучение ремонту. Мы уже наработали большой опыт в этой сфере — и в этом году у нас появилось несколько учеников, которые платно проходили обучение у наших мастеров. Возможно, поставим это на поток, и будем набирать большие группы. Сотрудничаем с одним обучающим центром, который преподает только теорию в починке ноутбуков, а мы можем предложить им проходить у нас практику.

4. Продажа сопутствующих товаров. Планируем сделать несколько витрин, чтобы предлагать клиентам сопутствующие товары: мышки, коврики. А еще наклейки на ноутбуки — студенты их очень любят. Думаю, клиентам будет удобно, если все это можно будет купить в одном месте. А мы добьемся увеличения среднего чека.

5. Партнерские программы: планируем расширять это направление. У нас уже есть небольшой опыт. Например, работаем с мастером на подряде (за комиссию). Сами мы на выездах не работаем, считаем, что это трата времени мастера: час куда-то добираться, по мелочи что-то сделать, и еще час добираться обратно. Поэтому пользуемся услугами проверенного годами мастера.

В целом, за 2018 год хотим отладить все внутренние процессы, чтобы быть готовым к открытию мастерских в регионах.

Читайте также

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сегменте ремонта компьютерной техники достаточно высокая конкуренция. Основатель компании «Бук здоров» Роман Алиев знает это по себе - почти 10 лет он работает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Британии арестован мусульманин, призывавший в соцсетях убить принца Джорджа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика