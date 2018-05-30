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Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран, где у детей счастливое детство

31.05.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Беларусь заняла 35-е место среди 175 стран в рейтинге условий для жизни детей международной неправительственной организации Save the Children. Рейтинг основан на восьми показателях, касающихся здоровья детей, образования, труда, брака, родов и насилия.

В отчете использованы данные по Беларуси, которые в том числе касаются смертности детей в возрасте до 5 лет за 2016 год. Как указано в отчете, тогда она была 3,9 случая на тысячу человек.

Исследователи учитывали данные по замужеству или сожительству девушек в возрасте от 15 до 19 лет за период с 2012 по 2017 годы. У нас таких было 7,5%. Также приводится количество родов у девушек в возрасте от 15 до 19 лет за 2015 год. Их было 17,6 на тысячу.

При этом в 2017 году 0,1% детей Беларуси пришлось поменять место жительство из-за конфликта, а в 2015 году было 0,6 случая убийств детей и подростков в возрасте до 19 лет на 100 тысяч человек.

У наших соседей: Литвы, Польши и Латвии — показатели в рейтинге лучше: Литва и Польша — на 25-м месте, Латвия — на 31-м. А вот Россия заняла 37-е место, Украина — 43-е.

В топ-10 стран с наилучшими условиями для детей вошли Сингапур, Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия, Южная Корея.

Самые худшие условия для детей, согласно отчету, в Нигере, Мали, Центральноафриканской Республике, Чаде, Южном Судане, Сомали, Нигерии, Сьерра-Леоне, Конго, Буркина-Фасо.

 
 
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Рейтинг основан на восьми показателях, касающихся здоровья детей, образования, труда, брака, родов и насилия.
 
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